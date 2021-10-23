Президент остаточно вирішив, хто стане новим міністром оборони

Зеленський вже знає ім'я майбутнього міністра оборони. Колаж "Сьогодні"

Схоже, дні Андрія Тарана на посаді міністра оборони завершуються. Президент Володимир Зеленський вже остаточно визначився з новим головою оборонного відомства.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Інтерфакс-Україна.

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За його словами, питання відставки Тарана може бути розглянуте "протягом двох-трьох тижнів", але малоймовірно, що це відбудеться на наступному пленарному засіданні (2-5 листопада).

"Претенденти на посаду міністра оборони вже є, і є вже остаточне рішення президента, але не можу його ще озвучувати", – сказав Арахамія.

Нардеп відмовився прямо відповісти, чи є цією кандидатурою "слуга народу" Ірина Верещук. Він лише сказав: "Ми за рівність всіх громадян".

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Верещук замість Тарана?