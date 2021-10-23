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Президент остаточно вирішив, хто стане новим міністром оборони

Сергій Мартинець
23 жовтня, 18:08
Чутки про звільнення Тарана ходять вже кілька місяців, а на його місце є один явний кандидат

Зеленський вже знає ім'я майбутнього міністра оборони. Колаж "Сьогодні"

Схоже, дні Андрія Тарана на посаді міністра оборони завершуються. Президент Володимир Зеленський вже остаточно визначився з новим головою оборонного відомства.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Інтерфакс-Україна.

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За його словами, питання відставки Тарана може бути розглянуте "протягом двох-трьох тижнів", але малоймовірно, що це відбудеться на наступному пленарному засіданні (2-5 листопада).

"Претенденти на посаду міністра оборони вже є, і є вже остаточне рішення президента, але не можу його ще озвучувати", – сказав Арахамія.

Нардеп відмовився прямо відповісти, чи є цією кандидатурою "слуга народу" Ірина Верещук. Він лише сказав: "Ми за рівність всіх громадян".

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Верещук замість Тарана?

  • Про можливу відставку Тарана говорили ще влітку, особливо він розлютив суспільство підборами для дівчат-військовослужбовців для військового параду. Але і без цього до нього було безліч питань. Раніше журналіст Дмитро Гордон прогнозував звільнення Тарана.
  • У той же час єдиним кандидатом на пост міністра оборони називалася неодноразово Верещук. Вперше цей пост може зайняти жінка. Вона закликала спочатку дочекатися відставка Тарана і підтвердила, що готова очолити відомство.
  • Нещодавно вона знову визвалася стати міністром оборони України. При цьому вона зазначала, що нібито ще не було розмови з Зеленським на цю тему.

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