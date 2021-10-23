Зеленский окончательно решил, кто станет новым министром обороны

Зеленский уже знает имя будущего министра обороны. Коллаж "Сегодня"
Похоже, дни Андрея Тарана в должности министра сочтены. Президент Владимир Зеленский уже окончательно определился с новым главой оборонного ведомства.
Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Интерфакс-Украина.
По его словам, вопрос отставки Тарана может быть рассмотрен "на протяжении двух-трех недель", но маловероятно, что это случиться на следующем планарном заседании (2-5 ноября).
"Претенденты на должность министра обороны уже есть, и есть уже окончательное решение президента, но не могу его ещё озвучивать", – сказал Арахамия.
Нардеп отказался прямо ответить, является ли этой кандидатурой "слуга народа" Ирина Верещук. Он лишь сказал: "Мы за равенство всех граждан".
Верещук вместо Тарана?
- О возможной отставке Тарана говорили еще летом, особенно он разозлил общество каблуками для девушек военнослужащих для военного парада. Но и без этого к нему было уйма вопросов. Ранее журналист Дмитрий Гордон прогнозировал увольнение Тарана.
- В то же время единственным кандидатом на пост министра обороны называлась неоднократно Верещук. Впервые этот пост может занять женщина. Она призывала сначала дождаться отставка Тарана и подтвердила, что готова возглавить ведомство.
- Недавно она снова вызвалась стать министром обороны Украины. При этом она отмечала, что якобы еще не было разговора с Зеленским на эту тему.