Зеленський охарактеризував Путіна: занадто емоційний

Володимир Зеленський на переговорах в Парижі отримав можливість скласти особисту оцінку Володимиру Путіну / Колаж "Сегодня"

Президент України Володимир Зеленський дав свою характеристику президенту Росії Володимиру Путіну. На думку українського лідера , господар Кремля – людина нераціональна і занадто емоційна.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю кільком виданням (Новое время, Washington Post, Liberation, Новая Газета і Funke Media), повідомляє НВ .

"Занадто емоційний для цієї великої відповідальності. Емоційність у Росії є на адресу різних держав. Емоційність як раз, як правило, з раціональністю не пов'язана. Я вважаю, що він занадто емоційний у стосовно до України. Тому що іноді емоції призводять до незворотних результатів", – зазначив Зеленський.

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На думку президента, такий характер є найбільшою проблемою.

Нагадаємо, що це не перше різке висловлювання президента України на адресу російського лідера.