Зеленський охарактеризував Путіна: занадто емоційний

Володимир Зеленський на переговорах в Парижі отримав можливість скласти особисту оцінку Володимиру Путіну / Колаж "Сегодня"
Президент України Володимир Зеленський дав свою характеристику президенту Росії Володимиру Путіну. На думку українського лідера , господар Кремля – людина нераціональна і занадто емоційна.
Про це Зеленський заявив в інтерв'ю кільком виданням (Новое время, Washington Post, Liberation, Новая Газета і Funke Media), повідомляє НВ .
"Занадто емоційний для цієї великої відповідальності. Емоційність у Росії є на адресу різних держав. Емоційність як раз, як правило, з раціональністю не пов'язана. Я вважаю, що він занадто емоційний у стосовно до України. Тому що іноді емоції призводять до незворотних результатів", – зазначив Зеленський.
На думку президента, такий характер є найбільшою проблемою.
Нагадаємо, що це не перше різке висловлювання президента України на адресу російського лідера.
- У липні Зеленський назвав параноєю висловлювання Путіна про "військове освоювання" України союзниками НАТО. "Це як постійно говорити про застарілий страх з дитинства, що хтось страшний вийде вночі з шафи і налякає" , – сказав тоді Зеленський.
- У червні в інтерв'ю український лідер сказав, що людські якості Путіна його не дуже-то й цікавлять: " Його людські якості мене не сильно цікавлять в рішенні цього питання (Донбасу і Криму. – Ред.). Я вважаю, що до кінця таких людей ніхто не може знати. До кінця може знати, напевно, він сам ".
- Рік тому після двосторонньої зустрічі з президентом РФ в Парижі Зеленський говорив, що з Путіним складно домовитися: "Чи можна укладати ? Важко домовлятися, дуже".