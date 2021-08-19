Зеленский охарактеризовал Путина: слишком эмоциональный

Владимир Зеленский на переговорах в Париже получил возможность составить личную оценку Владимиру Путину / Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский дал свою характеристику президенту России Владимиру Путину. По мнению украинского лидера, хозяин Кремля – человек нерациональный и слишком эмоциональный.

Об этом Зеленский заявил в интервью нескольким изданиям (Новому времени, Washington Post, Liberation, Новой Газете и Funke Media), сообщает НВ.

"Слишком эмоциональным для этой большой ответственности. Эмоциональность у России есть в адрес различных государств. Эмоциональность как раз, как правило, с рациональностью не связана. Я считаю, что он слишком эмоционален в отношении к Украине. Потому что иногда эмоции приводят к необратимым результатам", — отметил Зеленский.

Реклама

По мнению нашего президента, такой характер является самой большой проблемой.

Напомним, что это не первое резкое высказывание президента Украины в адрес российского лидера.