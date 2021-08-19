Зеленский охарактеризовал Путина: слишком эмоциональный

Владимир Зеленский на переговорах в Париже получил возможность составить личную оценку Владимиру Путину / Коллаж "Сегодня"
Президент Украины Владимир Зеленский дал свою характеристику президенту России Владимиру Путину. По мнению украинского лидера, хозяин Кремля – человек нерациональный и слишком эмоциональный.
Об этом Зеленский заявил в интервью нескольким изданиям (Новому времени, Washington Post, Liberation, Новой Газете и Funke Media), сообщает НВ.
"Слишком эмоциональным для этой большой ответственности. Эмоциональность у России есть в адрес различных государств. Эмоциональность как раз, как правило, с рациональностью не связана. Я считаю, что он слишком эмоционален в отношении к Украине. Потому что иногда эмоции приводят к необратимым результатам", — отметил Зеленский.
По мнению нашего президента, такой характер является самой большой проблемой.
Напомним, что это не первое резкое высказывание президента Украины в адрес российского лидера.
- В июле Зеленский назвал паранойей высказывание Путина о "военном освоении" Украины союзниками НАТО. "Это как постоянно говорить об устаревшем страхе с детства, что кто-то страшный выйдет ночью из шкафа и напугает", – сказал тогда Зеленский.
- В июне в интервью украинский лидер сказал, что человеческие качества Путина его не очень-то и интересуют: "Его человеческие качества меня не сильно интересуют в решении этого вопроса (Донбасса и Крыма. – Ред.). Я считаю, что до конца таких людей никто не может знать. До конца может знать, наверное, он сам".
- Год назад после двусторонней встречи с президентом РФ в Париже Зеленский говорил, что с Путиным сложно договориться: "Можно ли договариваться ? Трудно договариваться, очень".