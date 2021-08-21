Зеленський схвалив санкції проти Гужви, Шарія та "Страны"

Влітку 2017 року в Києві був затриманий головний редактор інтернет-видання "Cтрана.ua" Ігор Гужва. Як повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко, Гужва вимагав та отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення компрометуючих матеріалів на діючого політика. За словами генерального прокурора, в розпорядженні слідства є відео- та фотодокази даного правопорушення.

Тоді Гужва вийшов під заставу і через рік він вже був у Відні, де попросив у австрійської влади політичного притулку.