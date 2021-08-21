Зеленский одобрил санкции против Гужвы, Шария и "Страны"

Зеленский подписал указы о санкциях / Фото: Офис Президента Украины
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении главного редактора сайта "Страна.ua" Игоря Гужвы и его информресурса, а также в отношении журналиста Анатолия Шария.
Соответствующий указ опубликован на сайте президента.
Кроме выше указанных лиц санкции также введены против:
- Анны Солнцевой;
- Любви Лукашиной;
- Аллы Бондаренко;
- Ольги (Бондаренко) Шарий.
Также санкции наложены на активы, которые аффилированы с указанными выше лицами: сайты Шарий.net, Страна.ua. В указе отмечается, что интернет-провайдеры должны заблокировать доступы к этим веб-ресурсам и их страницам в соцсетях и YouTube. Также блокируются активы – указанные лица не смогут временно пользоваться и распоряжаться принадлежащим им имуществом.
Ограничительные меры введены на три года.
Дела Гужвы и Шария
- Летом в 2017 года в Киеве был задержан главный редактор интернет-издания "Cтрана.ua" Игорь Гужва. Как сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, Гужва требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По словам генерального прокурора, в распоряжении следствия имеются видео- и фотодоказательства данного правонарушения.
- Тогда Гужва вышел под залог и через год он уже был в Вене, где попросил у австрийских властей политического убежища.
- В феврале этого года Шарию сообщили о подозрении в госизмене и разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти. В СБУ отмечали, что он мог действовать по заказу иностранных структур. Читайте подробнее, чем известен этот блогер и за что его обвиняют в госизмене.
- В мае украинские СМИ сообщили о том, что Литва лишила Анатолия Шария статуса политического беженца. Специально для "Сегодня" он эксклюзивно прокомментировал это решение.