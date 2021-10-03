Зеленський пояснив, чому Путін боїться з ним зустрічатися

Путін і Зеленський ніяк не можуть домовитися. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський готовий до зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним, але в Кремлі не горять бажанням йти на переговори, оскільки побоюються несподіваного результату.

Про це він сказав на пресконференці і в Трускавці.

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За його словами, переговори з Путіним могли б привести до вирішення конфлікту на Донбасі і питання Криму.

"Ми готові до цієї зустрічі. Я вважаю, що це правильний крок. Я хотів би зустрітися з президентом РФ. Мені дійсно зрозуміло, що в форматі тет-а-тет зустріч може бути досить предметною. Мені зрозуміло, що російська сторона і оточення Путіна не хочуть зустрічі, тому що ця зустріч може принести несподіваний результат. Я готовий до зустрічі в "нормандському форматі", готовий до будь-якої зустрічі, тому що вважаю, що зустріч на такому рівні допоможе Україні у вирішенні трагедії на Донбасі і в питанні Криму. Упевнений, що якщо завтра Україна скаже "давайте не обговорювати ті чи інші питання", можна наблизити (зустріч). Поки що ми такого собі дозволити не можемо", – сказав Зеленський.

При цьому президент вважає, що не варто зосереджуватися під час зустрічі на конкретному порядку денному.

"Я в будь-якому випадку вважаю, що там буде результат, тому що Росії і російському народу він також потрібен. "Нормандська зустріч" в тому чи іншому форматі, думаю, відбудеться", – додав Зеленський.

Зеленський і Путін ніяк не можуть домовитися

Раніше Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі, але той відмовився і запропонував президенту України приїхати до Москви. Ходили навіть чутки про можливе проведення зустрічі у Ватикані або Єрусалимі, але далі розмов справа не пішла.

А останнім часом головною проблемою стало те, що Київ обов'язково хоче включити питання Криму в переговори, але ось Кремль навідріз відмовляється обговорювати і Крим, і Донбас, а це саме ті питання, заради яких Зеленський хоче зустрітися.

У Кремлі постійно заявляють, що нібито готові до переговорів президентів, але щоразу відзначають, що немає передумов і конкретно опрацьованих тем для такої зустрічі, або звинувачують Київ у невиконанні попередніх домовленостей.

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Як ми вже писали, Зеленський озвучив очікування від зустрічі з Путіним. Також глава держави відповів на запитання, що прямо зараз думає про господаря Кремля.

Своєю чергою міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що в розмові тет-а-тет Зеленський створить проблеми Путіну.