Росія зірвала обіцянку – Зеленський пригадав Кремлю один момент

Володимир Зеленський. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський звинуватив Росію у невиконанні однієї з домовленостей саміту в "нормандському форматі" у Парижі 2019 року. Йдеться про полонених.

Про це він сказав в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica.

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"Сотні наших людей утримують у полоні на окупованій території, і Росія дала чітку обіцянку забезпечити повний і безумовний допуск до них міжнародних організацій. Але цього не відбувається, тому що українські полонені перебувають у такому жахливому стані, що Росія не може їх показувати Червоному Хресту", – сказав президент.

Зеленський додав, що Україна готова докласти всіх необхідних зусиль, щоб мир в Україні був чесним та довготривалим. Він нагадав, що російська сторона за роки війни отримала багато пропозицій активізувати переговори.

"Але вистачить і одного невеликого абзацу, щоб переказати відповіді Росії, бо всі вони сходять до неготовності визнати себе стороною цієї війни. Її роль за переговорним столом – наполягати на тому, що треба говорити з сепаратистами на Донбасі. А хто ці сепаратисти? На окупованій території всім керують російські офіцери та російські урядовці", – підсумував президент.

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Висновки саміту в "нормандському форматі" (Париж, 2019 рік)

10 грудня 2019 року президент Французької Республіки, канцлер Федеративної Республіки Німеччина, президент Російської Федерації та президент України зустрілися в Парижі й озвучили Загальні узгоджені висновки саміту в "нормандському форматі".

Мінські домовленості (Мінський протокол від 5 вересня 2014 року, Мінський меморандум від 19 вересня 2014 року та Мінський комплекс заходів від 12 лютого 2015 року) продовжують служити основою роботи "нормандського формату", держави-члени якого віддані повній їх імплементації.

На саміті дійшли таких висновків: вжити невідкладних заходів щодо стабілізації ситуації в зоні конфлікту та заходів щодо імплементації політичних положень Мінських угод.

Також нагадаємо, Зеленський та Макрон зібралися розблокувати "нормандський формат" – подробиці розмови.