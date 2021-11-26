Зеленський назвав головну реформу за останні 50 років в Україні

Зеленський розповів, які були здобутки / Фото: Колаж: Сьогодні
Глава держави Володимир Зеленський на пресконференції "30 питань до президента" розповів про те, що йому вдалося зробити на своїй посаді.
Президент заявив, що інфраструктурна реформа сьогодні найвдаліша за останні 50 років
"Дуже складні речі ми... Земельна реформа, банківська реформа, реформа інфраструктури, яка вже визнана всіма, не тільки в Україні... Інфраструктурна реформа найвдаліша за останні 50 років. Я думаю, що це великий прогрес. Я вважаю, що ми вимірюємо успіхи будівництва країни в тисячах кілометрів доріг. Уже не в одному мосту, коли ми пишаємося, наприклад, міст у Запоріжжі будується. А вже 150 мостів", – сказав він.
Що обіцяв Зеленський українцям
- Узаконити народовладдя – щоб кожен українець міг брати участь у політичному житті країни, головним чином через референдум.
- Узаконити імпічмент та зняти недоторканність із президента, нардепів, суддів, а також запровадити можливість відкликання парламентаріїв.
- Завершити війну на Донбасі – ще один пункт обіцянок Зеленського, чия програма також декларувала повернення полонених українців та тимчасово окупованих територій.
- Посадити корупціонерів, захищати українську мову, запровадити медичне страхування, дбати про зростання економіки та зробити "дзеркальні дороги".
- Ще серед обіцянок нового гаранта – "працювати по совісті" та обіймати посаду президента не довше одного терміну.