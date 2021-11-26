Зеленський назвав головну реформу за останні 50 років в Україні

Зеленський розповів, які були здобутки / Фото: Колаж: Сьогодні

Глава держави Володимир Зеленський на пресконференції "30 питань до президента" розповів про те, що йому вдалося зробити на своїй посаді.

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Президент заявив, що інфраструктурна реформа сьогодні найвдаліша за останні 50 років

"Дуже складні речі ми... Земельна реформа, банківська реформа, реформа інфраструктури, яка вже визнана всіма, не тільки в Україні... Інфраструктурна реформа найвдаліша за останні 50 років. Я думаю, що це великий прогрес. Я вважаю, що ми вимірюємо успіхи будівництва країни в тисячах кілометрів доріг. Уже не в одному мосту, коли ми пишаємося, наприклад, міст у Запоріжжі будується. А вже 150 мостів", – сказав він.

Що обіцяв Зеленський українцям