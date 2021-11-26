Зеленский назвал главную реформу за последние 50 лет в Украине

Зеленский рассказал, какие были достижения / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава государства Владимир Зеленский на пресс-конференции "30 вопросов к президенту" рассказал о том, что ему удалось сделать на своем посту.

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Президент заявил, что инфраструктурная реформа сегодня самая удачная за последние 50 лет

"Очень сложные вещи мы... Земельная реформа, банковская реформа, реформа инфраструктуры, которая уже признана всеми, не только в Украине... Инфраструктурная реформа самая удачная за последние 50 лет. Я думаю, что это большой прогресс. Я считаю, что мы измеряем успехи строительства страны в тысячах километров дорог. Уже не в одном мосту, когда мы гордимся, например, мост в Запорожье строится. А уже 150 мостов", – сказал он.

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