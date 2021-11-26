Зеленский назвал главную реформу за последние 50 лет в Украине

Зеленский рассказал, какие были достижения / Фото: Коллаж: Сегодня
Глава государства Владимир Зеленский на пресс-конференции "30 вопросов к президенту" рассказал о том, что ему удалось сделать на своем посту.
Президент заявил, что инфраструктурная реформа сегодня самая удачная за последние 50 лет
"Очень сложные вещи мы... Земельная реформа, банковская реформа, реформа инфраструктуры, которая уже признана всеми, не только в Украине... Инфраструктурная реформа самая удачная за последние 50 лет. Я думаю, что это большой прогресс. Я считаю, что мы измеряем успехи строительства страны в тысячах километров дорог. Уже не в одном мосту, когда мы гордимся, например, мост в Запорожье строится. А уже 150 мостов", – сказал он.
Что обещал Зеленский украинцам
- Узаконить народовластие – чтобы каждый украинец мог принимать участие в политической жизни страны, главным образом – через референдум.
- Узаконить импичмент и снять неприкосновенность с президента, нардепов, судей, а также ввести возможность отзыва парламентариев.
- Завершить войну на Донбассе – еще один пункт обещаний Зеленского, чья программа также декларировала возвращение пленных украинцев и временно оккупированных территорий.
- Посадить коррупционеров, защищать украинский язык, внедрить медицинское страхование, заботиться о росте экономики и сделать "зеркальные дороги".
- Еще среди обещаний нового гаранта – "работать по совести" и занимать пост президента не дольше одного срока.