Зеленський відправив батька депутата "Слуги народу" послом до Ватикану

Андрій Юраш. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський призначив нового посла у Ватикані. Ним став колишній голова департаменту у справах релігій Мінкультури Андрій Юраш, один із ідеологів створення ПЦУ та батько Святослава Юраша, народного депутата від "Слуги народу".

Про це йдеться в указі президента №654/2021.

Реклама

"Призначити Юраша Андрія Васильовича надзвичайним та повноважним послом України у Ватикані", – зазначається в документі.

Що відомо про Юраша?

Андрій Юраш — український релігієзнавець та експерт із церковно-державних відносин. У 2014-2020 роках працював головою департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури. Також брав участь у конкурсі на посаду голови нової Державної служби з етнополітики та свободи совісті.

Він є доцентом Львівського національного університету імені Івана Франка та Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова.

Юраш був одним із тих, хто брав активну участь в отриманні українською церквою Томоса про автокефалію та створення Православної церкви України.

про автокефалію та створення Православної церкви України. Син Юраша – Святослав — 2019 року став наймолодшим нардепом в історії. Він пройшов до парламенту за списками партії "Слуга народу" .

Раніше ми повідомляли, що 5 січня 2018 року Вселенський патріархат визнав автокефалію української церкви. Підписання Томоса відбулося у храмі святого Георгія у Стамбулі після спільної літургії з Єпіфанієм. Варфоломій назвав винною у розколі православного світу не ПЦУ, а РПЦ та її патріарха Кирила.

Також нагадаємо, після закінчення Різдвяної літургії у Софії Київській Порошенко привітав українців із Томосом та закликав церкву до єднання.