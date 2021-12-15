Зеленский отправил отца депутата "Слуги народа" послом в Ватикан

Андрей Юраш. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла в Ватикане. Им стал бывший глава департамента по делам религий Минкультуры Андрей Юраш, один из идеологов создания ПЦУ и отец Святослава Юраша, народного депутата от "Слуги народа".

Об этом говорится в указе президента № 654/2021.

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"Назначить Юраша Андрея Васильевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Ватикане", — отмечается в документе.

Что известно о Юраше?

Андрей Юраш — украинский религиовед и эксперт по церковно-государственным отношениям. В 2014—2020 годах работал главой департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры. Также участвовал в конкурсе на должность председателя новой Государственной службы по этнополитике и свободе совести.

Он является доцентом Львовского национального университета имени Ивана Франко и Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова.

Юраш был одним из тех, кто активно участвовал в получении украинской церковью Томоса об автокефалии и создании Православной церкви Украины.

об автокефалии и создании Православной церкви Украины. Сын Юраша — Святослав — в 2019 году стал самым молодым нардепом в истории. Он прошел в парламент по спискам партии "Слуга народа".

Ранее мы сообщали, что 5 января 2018 года Вселенский патриархат признал автокефалию украинской церкви. Подписание Томоса состоялось в храме святого Георгия в Стамбуле после совместной литургии с Епифанием. При этом Варфоломей назвал виновницей раскола православного мира не ПЦУ, а РПЦ и ее патриарха Кирилла.

Также напомним, по окончании Рождественской литургии в Софии Киевской Порошенко поздравил украинцев с Томосом и призвал церковь к единению.