Зеленський нагородив Меркель "Орденом Свободи" за багаторічну підтримку України

Зеленський вважає дуже важливим візит Меркель до Києва напередодні старту "Кримської платформи" / Фото: колаж "Сегодня"

У неділю, 22 серпня, президент України Володимир Зеленський нагородив канцлера Німеччини Ангелу Меркель, яка приїхала з офіційним візитом до Києва, державною нагородою "Орден Свободи" за багаторічну підтримку України.

Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

"У вересні Німеччина обиратиме нового канцлера. Особисто я переконаний, що пані Меркель залишиться активним учасником політичного життя Німеччини і Європи. Але знайте, що в будь-якому випадку, в будь-якому статусі і в будь-який час ви завжди будете бажаним гостем в Україні. Спасибі" , – сказав Зеленський.

Він подякував Меркель за тверду підтримку України в ключових питаннях. За словами президента, візит Меркель до Києва напередодні старту "Кримської платформи" і 30-річчя української незалежності є дуже важливим.

"Орден Свободи" є вищим орденом України, яким можуть бути нагороджені іноземці та особи без громадянства (до 2008 таким був орден князя Ярослава Мудрого). Ним нагороджують за особливі заслуги в утвердженні суверенітету та незалежності України.

Меркель в Україні

На наступний день після візиту, 23 серпня, стартує перший саміт "Кримської платформи". Поки невідомо, чи прийме Меркель участь у святкуванні Дня Незалежності України 24 серпня.

Одним з головних питань зустрічі може стати російський газопровід "Північний потік – 2", за який "так боролася" Німеччина. У Зеленського буде шанс черговий раз спробувати переконати німців в недоцільності запуску цього газопроводу.

А самій Меркель у вищій посаді залишилося недовго – в кінці вересня пройдуть парламентські вибори в Німеччині і буде обраний новий канцлер ФРН.

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