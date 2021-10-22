"Зеленський на дроті": жителям Донбасу встановлять пункт зв'язку з президентом

Жителі непідконтрольних територій зможуть зателефонувати до Офісу президента / Колаж "Сьогодні"
Одним з рішень засідання Ради національної безпеки і оборони України, яке відбулося 22 жовтня, стало створення на лінії розмежування з окупованим Донбасом і Кримом центрів комунікації з президентом і державними органами влади. Вони будуть відкриті на контрольних пунктах в'їзду-виїзду (КПВВ).
Про це заявив на підсумковому брифінгу секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.
Право на дзвінок
"Розглядали, яким чином налагодити конституційні права тих людей, які перетинають лінію розмежування на КПВВ в Донецькій, Луганській і Херсонській областях, для того, щоб відкрити пункти прямої комунікації безпосередньо з представниками влади, з президентом, Кабміном і іншими органами влади", – розповів Данілов.
Створенням таких центрів буде займатися Міністерство цифрової трансформації України.
Точних термінів реалізації цього проекту немає. Данілов повідомив, що через два тижні на РНБО розглянуть цей інструмент і найближчим часом введуть.
Ситуація на КПВВ
- Влітку Кабінет міністрів України планував запустити соціальний проєкт в сфері транспортного обслуговування. Він стосується безпосередньо безкоштовних перевезень для українців, які перетинають лінію розмежування з тимчасово окупованими територіями Криму, Луганської та Донецької областей.
- У липні президент Володимир Зеленський підписав закон, який тимчасово дозволяє не застосовувати штрафні санкції за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї.