"Зеленський на дроті": жителям Донбасу встановлять пункт зв'язку з президентом

Жителі непідконтрольних територій зможуть зателефонувати до Офісу президента / Колаж "Сьогодні"

Одним з рішень засідання Ради національної безпеки і оборони України, яке відбулося 22 жовтня, стало створення на лінії розмежування з окупованим Донбасом і Кримом центрів комунікації з президентом і державними органами влади. Вони будуть відкриті на контрольних пунктах в'їзду-виїзду (КПВВ).

Про це заявив на підсумковому брифінгу секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

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Право на дзвінок

"Розглядали, яким чином налагодити конституційні права тих людей, які перетинають лінію розмежування на КПВВ в Донецькій, Луганській і Херсонській областях, для того, щоб відкрити пункти прямої комунікації безпосередньо з представниками влади, з президентом, Кабміном і іншими органами влади", – розповів Данілов.

Створенням таких центрів буде займатися Міністерство цифрової трансформації України.

Точних термінів реалізації цього проекту немає. Данілов повідомив, що через два тижні на РНБО розглянуть цей інструмент і найближчим часом введуть.

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Ситуація на КПВВ