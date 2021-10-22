"Зеленский на проводе": жителям Донбасса установят пункт связи с президентом

Жители неподконтрольных территорий смогут позвонить в Офис президента / Коллаж "Сегодня"
Одним из решений заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое состоялось 22 октября, стало создание на линии разграничения с оккупированным Донбассом и Крымом центров коммуникации с президентом и государственными органами власти. Они будут открыты на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ).
Об этом заявил на итоговом брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Право на звонок
"Рассматривали, каким образом наладить конституционные права тех людей, которые пересекают линию разграничения на КПВВ в Донецкой, Луганской и Херсонской областях, для того, чтобы открыть пункты прямой коммуникации непосредственно с представителями власти, с президентом, Кабмином и другими органами власти", – рассказал Данилов.
Созданием таких центров будет заниматься Министерство цифровой трансформации Украины.
Точных сроков реализации этого проекта нет. Данилов сообщил, что через две недели на СНБО рассмотрят этот инструмент и в ближайшее время введут.
Ситуация на КПВВ
- Летом Кабинет министров Украины планировал запустить социальный проект в сфере транспортного обслуживания. Он касается непосредственно бесплатных перевозок для украинцев, которые пересекают линию разграничения с временно оккупированными территориями Крыма, Луганской и Донецкой областей.
- В июле президент Владимир Зеленский подписал закон, который временно разрешает не применять штрафные санкции за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда из нее.