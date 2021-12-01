Зеленський хоче прямої розмови з Путіним

Президент України "передав привіт" господареві Кремля. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський заявив, що не боїться прямих переговорів з російським лідером Володимиром Путіним і готовий із ним обговорювати закінчення війни. Про це він сказав під час щорічного звернення до Верховної Ради.

"8 років, як Росія анексувала Крим. Я не боюся це говорити всім і прямо росіянам, тому не боюся прямої розмови з ним (президентом РФ Володимиром Путіним. – Ред.). Ми не боїмося прямого діалогу", – сказав він.

Президент зазначив, що знає, хто з європейських країн підтримує Україну, а хто вдає, що підтримує. При цьому він зазначив, що ніхто Україну, окрім нашої ж армії, не захистить.

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"Без нашої армії ми не зможемо зупинити війну і не зможемо зупинити війну без прямих переговорів з Росією. Сьогодні це визнали усі міжнародні партнери, а деякі внутрішні – не визнають. Якщо ми хочемо повернути Донбас – давайте; якщо не хочемо – то давайте нічого не робити. Давайте в цьому питанні поставимо крапку. Давайте боротися за наші території усіма можливостями, всі разом, усіма політиками", – сказав Зеленський.

Зеленський і Путін ніяк не можуть домовитися

Раніше Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі, але той відмовився і запропонував президенту України приїхати до Москви. Ширилися навіть чутки про можливе проведення зустрічі у Ватикані або Єрусалимі, але далі розмов справа не пішла.

А останнім часом головною проблемою стало те, що Київ обов'язково хоче внести питання Криму в переговори, але ось Кремль навідріз відмовляється обговорювати і Крим, і Донбас, а це саме ті питання, заради яких Зеленський хоче зустрітися.

У Кремлі постійно заявляють, що нібито готові до переговорів президентів, але щоразу відзначають, що немає передумов і конкретно опрацьованих тем для такої зустрічі, або звинувачують Київ у невиконанні попередніх домовленостей.

Як ми вже писали, Зеленський озвучив очікування від зустрічі з Путіним. Також глава держави відповів на запитання, що просто зараз думає про господаря Кремля.

Своєю чергою міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що в розмові тет-а-тет Зеленський створить проблеми Путіну.