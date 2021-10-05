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Зеленський буде керувати країною за допомогою системи "СОТА"

Ірина Ковальчук
5 жовтня, 16:33
Громади на місцях беруться під тотальний комп'ютерний державний контроль

Президент України висловився за надання відкритого доступу до більшості даних системи "СОТА" / Колаж "Сьогодні"

В Україні почала працювати інформаційно-аналітична система "СОТА", яка здійснює моніторинг і аналіз усіх процесів, які відбуваються в управлінні нашою державою та в питаннях національної безпеки. Також вона здійснює моніторинг того, що відбувається за кордоном. Це розробка Апарату Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).

Про це повідомляється на сайті Офісу президента України, де і пройшла презентація системи "СОТА".

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Повний моніторинг

"Система, що веде повний моніторинг усіх процесів, які відбуваються в нашій державі в цій царині, і яка дає змогу знати, розуміти, прогнозувати й ухвалювати ті чи інші управлінські рішення, пов’язані, зокрема, з ситуацією з поширенням COVID-19", – зазначив під час презентації секретар РНБО Олексій Данілов.

Він також додав, що "СОТА" допомагає чітко розуміти, де й що відбувається у розрізі кожної територіальної громади. Система буде збирати і аналізувати верифіковану інформацію щодо різних сфер життєдіяльності країни та її національної безпеки. Дані цієї системи будуть брати до уваги при ухваленні тих чи інших важливих управлінських рішень.

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Як працює "СОТА"

Система працює з Big Data, забезпечує зберігання, поєднання та аналіз даних із різних джерел задля підвищення достовірності, ефективного моніторингу стану національної безпеки у понад 20 напрямах з метою ефективної координації діяльності державних органів.

Серед цих напрямів:

  • соціальна,
  • внутрішньо- та зовнішньополітична безпека,
  • події в зоні проведення ООС,
  • поширення захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19 у світі та в Україні,
  • просторова та функціональна трансформація,
  • самоврядування у контексті децентралізації,
  • місцеві бюджети та спроможність громад,
  • надрокористування,
  • економічна безпека,
  • фінансові ринки,
  • загрози на внутрішніх та зовнішніх ринках тощо.

Уся інформація, яка збирається із зовнішніх джерел та обробляється в системі, синхронізована з геопросторовими даними.

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Відкриті дані

За словами секретаря РНБО, президент України висловився за надання відкритого доступу до більшості даних системи, зокрема з огляду на інформаційну безпеку в країні та задля ефективної боротьби з дезінформацією. Будь-хто може зайти у систему за посиланням і знайти дані щодо ситуації в будь-якій точці, щоб, серед іншого, перевірити та зіставити інформацію.

"Закрита частина стосується лише військової складової, а щодо кожної іншої сфери нашої життєдіяльності маємо чітку й зрозумілу ситуацію", – резюмував секретар РНБО.

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