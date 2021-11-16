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Зелена толстовка від шефа: "Слуги" здивували новим дрес-кодом у Раді

Ірина Ковальчук
16 листопада, 17:07
Ірина Геращенко обурилася одягом одного з народних депутатів

Худі були благодійним лотом Арахамії у Трускавці / Колаж "Сьогодні"

Народний депутат Ірина Геращенко ("Європейська солідарність") звернула увагу на стиль одягу одного з представників провладної партії "Слуга народу", явно далекий від ділового костюма представника законодавчого органу країни.

Відповідне фото Геращенко виклала на своїй сторінці у фейсбуці.

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Культ особистості

Інтерес у народної депутатки викликав також напис на толстовці – DAVID BRAUN. Як відомо, це псевдонім лідера фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, під яким він тривалий час вів сторінку у фейсбуці. Цей самий псевдонім – DJ David Braun – Арахамія використав, коли виступив у ролі диджея на з'їзді партії у Трускавці.

Також у Трускавці відбувся благодійний аукціон, на який Арахамія виставив худі з написом "David Braun". Серед власників толстовки опинився і народний депутат Олександр Санченко.

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Судячи з зачіски, саме Олександр Санченко міг бути тим народним депутатом, який 16 листопада прийшов на роботу до парламенту України у светрі з капюшоном від голови своєї фракції.

Одяг нардепів

Народні депутати часто потрапляють у скандали через свій зовнішній вигляд.

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  • Наприклад, у липні депутат від партії "Слуга народу" Андрій Клочко під час робочого візиту до Вашингтону (США) сфотографувався перед Капітолієм у пляжних капцях, але з українським прапором у руках.
  • А народний депутат Ілля Ківа взагалі отримав кримінальне провадження через свою любов до вушанки з радянською зіркою – забороненим символом в Україні.
  • Щоправда, раніше скандали через одяг більше стосувалися дорожнечі депутатського вбрання.