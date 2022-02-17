Захід про ситуацію на Донбасі: Росія створює привід для вторгнення до України

Столтенберг бачить у цьому роботу російських спецслужб/"Колаж "Сьогодні"

Західні союзники дуже уважно стежать за ситуацією на сході України та висловлюють занепокоєння у зв'язку з обстрілом 17 лютого Станиці Луганської та її околиць. У НАТО не виключають, що почалися провокації, щоб отримати привід для перетину кордонів України військами Росії.

Реакція НАТО

Союзники щодо НАТО занепокоєні тим, що Росія намагається "створити привід" для збройного нападу на Україну, заявив у четвер генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він додав, що НАТО спостерігає за операціями під чужим прапором в Україні з боку російських розвідників.

Реклама

"В Україні працює багато російських розвідників. Вони є на Донбасі, і ми бачили спроби інсценувати привід – операції під чужим прапором – щоб дати привід для вторгнення до України. Ми не знаємо, що станеться, але ми знаємо, що Росія накопичила найбільші сили, які ми бачили за останні десятиліття, в Україні та навколо неї", – сказав Столтенберг.

Європа

Голова МЗС Великої Британії Елізабет Трасс заявила, що на Донбасі спостерігається "ненормальна військова активність".

"Повідомлення про імовірну ненормальну військову активність України на Донбасі – нахабна спроба російського уряду сфабрикувати привід для вторгнення", – написала Трас у Twitter.

Реклама

США

У Вашингтоні знову заявили, що не бачать відведення російських військ від кордонів України. Натомість США продовжують бачити, як Росія збільшує свої можливості та війська "навіть в останні кілька днів", сказав міністр оборони США Ллойд Остін на пресконференції в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

США помітили, як Росія "виставляє більше бойових та допоміжних літаків", а також "підвищує свою боєздатність у Чорному морі" і навіть "збільшує запаси крові".

"Я сам нещодавно був солдатом і знаю не з чуток, що таких речей просто так не роблять, і вже точно не робиш, якщо збираєшся збиратися і їхати додому, тому ми і наші союзники зберігатимемо пильність", – підкреслив Остін.

Реклама

Остін зазначив, що хоча США все ще "збирають подробиці" про обстріл українського Донбасу, є побоювання, що це могло бути зроблено Росією, щоб створити привід для вторгнення. "Ми вже деякий час говорили, що росіяни можуть зробити щось подібне, щоб виправдати воєнний конфлікт", – сказав Остін.

Ситуація