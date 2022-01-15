Захоплять аеропорт, вимкнуть опалення та погасять зв'язок: навіщо Росії потрібна атака хакерів по Україні перед вторгненням

Минулого року Росія відзначала 15-річчя своїх кібервійськ. Фото: колаж "Сьогодні"

У ніч на 14 січня хакери здійснили масштабну хакерську атаку на вебсайти державних структур України. На думку американських фахівців з кібербезпеки та українських військових експертів, після цих атак може початися масштабне вторгнення Росії до України. Наскільки ймовірним є такий сценарій і чи можуть хакери розв'язати велику війну?

Які відомства зазнали кібератаки

Вранці 14 січня не працювали сайти:

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Кабміну,

МЗС України,

ДСНС України,

МОН України,

Мінспорту,

Міненерго,

Мінагрополітики,

"Дії".

При цьому на вебресурсах МОН, Міністерства закордонних справ та Міністерства аграрної політики зловмисники розмістили повідомлення з погрозами трьома мовами: українською, російською та польською.

"Українець! Всі ваші особисті дані були завантажені в загальну мережу. Всі дані на комп'ютері знищуються, відновити їх неможливо. Вся інформація про вас стала публічною, бійтеся і чекайте гіршого. Це Вам за ваше минуле, сьогодення та майбутнє. За Волинь, за ОУН, за УПА, за Галичину, за Полісся та за історичні землі", – йшлося у повідомленні.

Також там були розміщені значки з перекресленими гербом, прапором та картою України та з перекресленим зображенням свині. Пізніше ці повідомлення зникли, але сайти однаково не працювали.

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США: За атакою хакерів може стояти Росія

24 грудня кіберфахівці американської компанії Information Security Media Group своєму подкасті попереджали про те, що найближчим часом може збільшитись кількість атак російських хакерів на об'єкти в Україні і вони можуть бути частиною підготовки до повномасштабного військового вторгнення.

Зокрема, діджитал-спеціаліст Метью Шварц звернув увагу, що з початку грудня 2021 року зросла кількість кібератак російських хакерів на сайти державних відомств, банків та інфраструктурних компаній України. За його словами, такі об'єкти мають сенс зламувати перед нападом на країну.

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"Росія роками тестує свої хакерські інструменти та ховає більше "тузів у рукаві". Вона готова застосувати їх, якщо розпочне наземне вторгнення. Вимкніть банки. Вимкніть живлення. Створюйте хаос за допомогою троянських оновлень програмного забезпечення та чорт знає чого ще", – заявив Шварц.

20 грудня видання The New York Times з посиланням на дані американської розвідки інформувало, що Росія готує хакерську атаку на критичні об'єкти України після Різдва.

"США та Велика Британія відправили до Києва своїх фахівців з кібербезпеки, щоб не дати Кремлю розхитати політичну ситуацію та підготуватися до масштабного нападу", – йшлося у статті.

За даними американської розвідки, Росія готувала атаку хакера на критичні об'єкти України після Різдва. Фото: Depositphotos

Кіберудар замість 350 снарядів

Військовий експерт Олег Стариков не виключає ймовірність того, що за атаками хакерів стоять спецслужби РФ.

"У сучасному світі кібервійна може бути ефективнішою, ніж ведення класичних бойових дій. Наприклад, щоб знищити середній об'єкт і взвод солдатів, які його охороняють, необхідно завдати артилерійського удару, використовуючи 350 снарядів, калібром 152 мм. Це чималі ресурси. Тоді як один кіберудар може повністю припинити функціонування об'єкта або систем життєзабезпечення всього міста", – каже "Сьогодні" Стариков.

А секретар РНБО Олексій Данілов заявив досить однозначно: у світі є лише одна країна, яка може здійснювати кібератаки проти України, – це Російська Федерація.

Комп'ютер замість десанту

Про можливості кібератаки перед вторгненням розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Сьогодні все керується комп'ютером. Кібератака може дезінформувати населення, спровокувати паніку, викликати хаос, мародерство та вбивство. Вчинити аварію на будь-якому виробництві, відкрити шлюзи дамб та влаштувати повінь, відключити електрику, позбавити людей зв'язку та опалення. Щоб захопити аеропорт, сьогодні немає потреби закидати десант, достатньо взяти під контроль комп'ютерні системи та вежі керування польотами", – каже Жданов.

Водночас Жданов зазначає, що атомним електростанціям хакерські атаки не загрожують, оскільки система їхньої роботи – автономна і не має виходу у зовнішній світ.

Олег Жданов: "Щоб захопити аеропорт, сьогодні немає потреби закидати десант, достатньо взяти під контроль комп'ютерні системи" / Фото: Facebook

Кібервійна може виключити бойові дії

На думку військових експертів, у сучасному світі без кібератак неможливо здійснювати сухопутні операції. Мало того, війна в кіберпросторі може повністю виключити необхідність вогневої фази. За допомогою хакерів практично миттєво можна зупинити функціонування важливих об'єктів, заблокувати життєдіяльність міст, ввести населення у стан паніки та хаосу, після чого військовим залишиться лише зайти до країни та взяти її на територію під свій контроль.

"Ведення кібервійни надає величезні можливості та перевагу тим країнам, які мають відповідних фахівців. На жаль, Україна тільки минулого року почала створювати кібервійська, тоді як Росія відзначала 15-річчя своїх підрозділів інформаційних операцій", – каже Жданов.

"Україні потрібні технології, а не 40-річні "Джавеліни"

На його думку, кібератака на Україну, що сталася в ніч на 14 січня, цілком могла бути здійснена спецслужбами РФ.

"Російські хакери здатні втрутитися у вибори президента США та вивести з ладу американські нафтопроводи. Тому атакувати українські міністерства для них кілька дрібниць", – упевнений Жданов.

Олег Стариков вважає, що сьогодні Україні не слід просити західних партнерів про надання летальної зброї чи ракетних комплексів "Джавелін", яким уже понад 40 років.

"Україні терміново потрібне сучасне обладнання та технології, які дозволять захистити країну в кіберпросторі", – підсумував експерт.

Олег Старіков: "Україні терміново потрібне сучасне обладнання, а не 40-річні "Джавеліни" / Фото: Facebook

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Росія не лише накопичує свої війська на нашому кордоні, а й готується до проведення масштабної кібератаки на енергетичну систему України та проти урядових вебресурсів.

Також ми інформували про те, як СБУ викрила хакерську групу.