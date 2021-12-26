"Забудьте про помічницю міністра": Савченко показала своє відверте декольте

Надія Савченко влаштувала фотосесію. Фото: колаж "Сьогодні"

Колишня народна депутатка Надія Савченко похвалилася новими образами, що їй створили під час зйомок.

Фотографії вона розмістила на своїй сторінці Facebook, і лише за чотири години знімки зібрали понад п'ять тисяч різних позначок, понад 970 коментарів та понад 200 поширень.

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На знімках Савченко позує у кількох сукнях з глибоким декольте. Одна сукня блакитного кольору, а інша – темна з полиском. Під час фотосесії колишня нардеп позувала стоячи, а також сидячи на підлозі та в кріслі.

Фото: Надія Савченко

Фото: Надія Савченко

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"Позитивного всім ранку! Іноді треба відволікатися від політики, роботи та життєвих проблем і подивитися світ під іншим кутом зору" , – написала екснардеп під фото.

Фото: Надія Савченко

Фото: Надія Савченко

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Фото: Надія Савченко

Реакція соцмереж

Користувачі соцмереж активно відреагували на нові фото Савченко. Під постом написали:

"Королева! Надзвичайно приголомшливо і круто!"

"Цариця. Дуже гарна".

"Прекрасна у всіх відносинах. Достойна більшої поваги та захоплення. Дуже красива".

"Схоже, Надія закохалася".

"Пора заміж".

Український блогер Сергій Наумович написав: "Надя: "А тепер забудьте помічницю міністра освіти!".

А заступник головного редактора видання "Страна.ua" Світлана Крюкова відзначила: "От ви все обговорюєте декольте помічниці заступника міністра освіти. А могли б обговорювати нову фотосесію Надії Савченко!"

Раніше ми повідомляли, що співробітниця Міносвіти викликала фурор у Львові, з'явившись у мерії у відвертій сукні.

Також нагадаємо, заступник міністра освіти Ігор Гарбарук відповів віршем на скандал із помічницею у відвертому декольте.