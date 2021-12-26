"Забудьте про помічницю міністра": Савченко показала своє відверте декольте

Надія Савченко влаштувала фотосесію. Фото: колаж "Сьогодні"
Колишня народна депутатка Надія Савченко похвалилася новими образами, що їй створили під час зйомок.
Фотографії вона розмістила на своїй сторінці Facebook, і лише за чотири години знімки зібрали понад п'ять тисяч різних позначок, понад 970 коментарів та понад 200 поширень.
На знімках Савченко позує у кількох сукнях з глибоким декольте. Одна сукня блакитного кольору, а інша – темна з полиском. Під час фотосесії колишня нардеп позувала стоячи, а також сидячи на підлозі та в кріслі.
"Позитивного всім ранку! Іноді треба відволікатися від політики, роботи та життєвих проблем і подивитися світ під іншим кутом зору" , – написала екснардеп під фото.
Реакція соцмереж
Користувачі соцмереж активно відреагували на нові фото Савченко. Під постом написали:
- "Королева! Надзвичайно приголомшливо і круто!"
- "Цариця. Дуже гарна".
- "Прекрасна у всіх відносинах. Достойна більшої поваги та захоплення. Дуже красива".
- "Схоже, Надія закохалася".
- "Пора заміж".
Український блогер Сергій Наумович написав: "Надя: "А тепер забудьте помічницю міністра освіти!".
А заступник головного редактора видання "Страна.ua" Світлана Крюкова відзначила: "От ви все обговорюєте декольте помічниці заступника міністра освіти. А могли б обговорювати нову фотосесію Надії Савченко!"
Раніше ми повідомляли, що співробітниця Міносвіти викликала фурор у Львові, з'явившись у мерії у відвертій сукні.
Також нагадаємо, заступник міністра освіти Ігор Гарбарук відповів віршем на скандал із помічницею у відвертому декольте.