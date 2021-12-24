За "зальоти" каратимуть – "слугам народу" готують неприємний сюрприз

Депутатів обязують відзначати за свої дії / Фото: Колаж: Сьогодні

На з'їзді партії, який відбудеться у першому кварталі 2022 року, планується створення Дисциплінарної комісії. Про це розповіла голова партії "Слуга народу", заступник голови фракції "СН" у парламенті Олена Шуляк. Про це пише УНІАН.

Вона нагадала, що на минулому з'їзді партії була пропозиція внести зміни до Статуту партії та створити Дисциплінарну комісію , яка б розбиралася з різними вчинками нардепів.

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"У нас, на жаль, є не лише вчинки пана Галушка, є й інші, скажімо так, не дуже приємні історії з народними депутатами, з місцевими депутатами, де ця Дисциплінарна комісія могла б розбиратися і давати певні рекомендації", – сказала вона .

За її словами, Дисциплінарна комісія розглянувши певну справу, може рекомендувати, виключити народного депутата з фракції, звернутися щодо певної ситуації до Регламентного комітету Верховної Ради або навіть рекомендувати на з'їзді партії позбавити депутата мандата.

Також вона уточнила, що така комісія як вищий керівний орган партії може бути створена лише шляхом внесення змін до Статуту, а Статут затверджується на з'їзді партії.

"Зараз наші юристи готують зміни до Статуту, вони вже отримали таке завдання. І на першому ж з’їзді, який ми плануємо у першому кварталі, ми обов'язково затвердимо таку дисциплінарну комісію", – сказала депутат.

Шуляк також зазначила, що до складу комісії увійдуть і представники обласних партійних організацій, і це будуть люди із бездоганною репутацією.

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