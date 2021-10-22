У Раді просять санкції для фабрики Порошенко

Депутати знайшли привід "притиснути" головну кондитерську корпорацію країни / Колаж "Сьогодні"
Верховна Рада більшістю голосів проголосувала за звернення до президента України Володимира Зеленського з пропозицією про введення санкцій проти підприємств кондитерської корпорації "Рошен", що належать п'ятому президенту України Петру Порошенко.
Про це повідомляється на сайті парламенту.
Причина санкцій
Ініціатор введення санкцій проти кондитерської корпорації – народний депутат Владлен Неклюдов (член фракції "Слуга народу"). Він вважає, що неприпустимо, щоб на території України спокійно працювало підприємство, які здійснює відрахування в бюджет Росії.
"Сьогодні організував і разом з колегою Георгієм Мазурашу брифінг про діяльність корпорації "Рошен", яка веде свій брудний бізнес в Росії, платить там податки, на які Росія закуповує зброю для вбивства наших громадян! А як же тоді висловлювання Порошенка, що Росія країна – агресор? Або гроші не пахнуть?", – написав на своїй сторінці в Фейсбук Неклюдов.
Ситуація з "Рошен"
- Ще в 2018 році тоді ще президент України Петро Порошенко заявив, що ні про який його бізнесі в Росії не може бути й мови. "У мене був бізнес в Росії до війни. Але війна все змінила. І тепер я хочу, щоб всі почули: у Порошенка бізнесу в Росії немає і бути не може: ні аграрного, ні патокового, ніякого іншого" , – розповів тоді Порошенко.
- А Липецьку кондитерську фабрику він закрив в 2018-м.
- У січні 2016 року Порошенко передав свій найбільший актив, компанію Roshen, в довірчу власність Rothschild.