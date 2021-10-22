В Раде просят санкции для фабрики Порошенко

Депутаты нашли повод "прижать" главную кондитерскую корпорацию страны / Коллаж "Сегодня"

Верховная Рада большинством голосов проголосовала за обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о введении санкций против предприятий кондитерской корпорации "Рошен", принадлежащей пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Об этом сообщается на сайте парламента.

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Причина санкций

Инициатор введения санкций против кондитерской корпорации – народный депутат Владлен Неклюдов (член фракции "Слуга народа"). Он считает, что недопустимо, чтобы на территории Украины спокойно работало предприятие, которые осуществляет отчисления в бюджет России.

"Сегодня организовал и вместе с коллегой Георгием Мазурашу брифинг о деятельности корпорации "Рошен", которая ведет свой грязный бизнес в России, платит там налоги, на которые Россия закупает оружие для убийства наших граждан! А как же тогда высказывания Порошенко, что Россия страна-агрессор? Или деньги не пахнут?", – написал на своей странице в Фейсбук Неклюдов.

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Ситуация с "Рошен"