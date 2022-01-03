Ядерної війни не буде – п'ять світових лідерів виступили із заявою

Країни попередили, що ядерної війни не буде / Фото: Колаж: Сьогодні

Країни, які мають ядерну зброю, заявили про те, що не буде гонки озброєнь та ядерної війни. Про це йдеться у спільній заяві, яку опублікувала прес-служба Кремля .

Заява

Китай, Росія, Велика Британія, США та Франція вважають своєю першочерговою відповідальністю недопущення війни між державами, які мають ядерну зброю, та зниження стратегічних ризиків.

Ми заявляємо, що в ядерній війні не може бути переможців і вона ніколи не має бути розв'язана.

Оскільки застосування ядерної зброї мало б далекосяжні наслідки, ми також підтверджуємо, що ядерні озброєння – поки вони продовжують існувати – повинні служити оборонним цілям, стримування агресії та запобігання війні.

Ми вважаємо, що подальше поширення таких озброєнь має бути запобігання.

Ми підтверджуємо важливість протидії ядерним загрозам та наголошуємо на важливості збереження та дотримання наших двосторонніх та багатосторонніх угод та зобов'язань у сфері нерозповсюдження, роззброєння та контролю над озброєннями.

Ми зберігаємо прихильність до наших зобов'язань за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

Кожен з нас має намір зберігати і надалі зміцнювати наші національні заходи щодо запобігання несанкціонованому або ненавмисному застосуванню ядерних озброєнь.

Ми знову заявляємо про актуальність раніше зроблених нами заяв про ненацілювання і підтверджуємо, що наша ядерна зброя не націлена друг на одну чи будь-яку іншу державу.

Ми маємо намір і надалі займатися пошуком двосторонніх та багатосторонніх дипломатичних підходів, щоб уникати військової конфронтації, зміцнювати стабільність та передбачуваність, підвищувати рівень взаємного розуміння та довіри та запобігати гонці озброєнь, яка нікому не принесе вигоди та стане загрозою для всіх.

Збагачення урану

Іран продовжує збільшувати збагачення урану та наближатися до створення ядерної зброї.

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У 2010 Іран, як жест доброї волі, заявив про те, що призупиняє розвиток ядерної програми у відповідь на пропозиції "нейтральних країн".

15 липня 2015 року Іран та країни "шістки" (США, Франція, Велика Британія, Німеччина, Китай та Росія) досягли угоди щодо іранської ядерної програми в обмін на відміну санкцій проти Ірану. За угодою Іран має допустити інспекторів МАГАТЕ на свої ядерні об'єкти, країни Заходу, у свою чергу, поступово зніматимуть із Ірану санкції. Угода має бути ратифікована всіма сторонами та схвалена Радою Безпеки ООН.

Іран продовжив

2021 року Іран відновив збагачення урану до 20% – це вшестеро вище, ніж було встановлено ув'язненим у 2015 році ядерним правочином. Західні країни вже засудили рішення Тегерану.

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Крім того, в Ірані виявили величезні приховані запаси збагаченого урану .

Україна

Єдине в Україні та найбільше в Європі підприємство з видобутку та переробки уранової руди скоротило виробництво уранового оксидного концентрату, що використовується виготовлення ядерного палива.

В цей же час, "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (ВостГЗК) – єдине підприємство, яке займається видобутком уранової руди та її частковою переробкою.

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Посол України в Німеччині Андрій Мельник назвав ситуацію навколо його країни катастрофічною, у зв'язку з чим закликав Захід надати військову допомогу та, можливо, подумати про ядерний статус України

Будапештський меморандум

5 грудня 1994 року між лідерами України, Росії, Великої Британії та США було підписано "Будапештський меморандум" про нерозповсюдження ядерної зброї. У середині 1990-х частина ядерного арсеналу України вирушила до Росії, включаючи бомбардувальники Ту-22М, а друга частина була передана США. Відмовившись тоді від ядерної зброї, Київ втратив близько $250 млрд.