Страны предупредили, что ядерной войны не будет / Фото: Коллаж: Сегодня

Страны, обладающие ядерным оружием, заявили о том, что не будет гонки вооружений и ядерной войны. Об этом мова йде в совместном заявлении, которое опубликовала пресс-служба Кремля .

Заявление

Китай, Россия, Великобритания, США и Франция считают своей первоочередной ответственностью за недопущение войны между государствами, имеющими ядерное оружие, и снижение стратегических рисков.

Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

Поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия, мы также подтверждаем, что ядерные вооружения – пока они продолжают существовать – должны служить оборонным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны.

Мы считаем, что дальнейшее распространение таких вооружений должно быть предотвращено.

Мы подтверждаем важность противодействия ядерным угрозам и подчеркиваем важность сохранения и соблюдения наших двусторонних и многосторонних соглашений и обязательств в сфере нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями.

Мы сохраняем приверженность нашим обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия.

Каждый из нас намерен сохранять и в дальнейшем укреплять наши национальные меры по предотвращению несанкционированного или ненамеренного применения ядерных вооружений.

Мы снова заявляем об актуальности ранее сделанных нами заявлений о ненацеливании и подтверждаем, что наше ядерное оружие не нацелено друг на одно или любое другое государство.

Мы намерены и дальше заниматься поиском двусторонних и многосторонних дипломатических подходов, чтобы избегать военной конфронтации, укреплять стабильность и предсказуемость, повышать уровень взаимного понимания и доверия и предотвращать гонку вооружений, которая никому не принесет выгоды и станет угрозой для всех.

Обогащение урана

Иран продолжает увеличивать обогащение урана и приближаться к созданию ядерного оружия.

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В 2010 году Иран как жест доброй воли заявил о том, что приостанавливает развитие ядерной программы в ответ на предложения "нейтральных стран".

15 июля 2015 года Иран и страны "шестерки" (США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия) достигли соглашения по иранской ядерной программе в обмен в отличие от санкций против Ирана. По соглашению Иран должен допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты, страны Запада, в свою очередь, будут постепенно снимать с Ирана санкции. Соглашение должно быть ратифицировано всеми сторонами и одобрено Советом Безопасности ООН.

Иран продолжил

В 2021 году Иран возобновил обогащение урана до 20% – это в шесть раз выше, чем было установлено заключенным в 2015 году ядерным правомочием. Западные страны уже осудили решение Тегерана.

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Кроме того, в Иране обнаружили огромные скрытые запасы обогащенного урана .

Украина

Единое в Украине и крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке урановой руды сократило производство уранового оксидного концентрата, используемого для изготовления ядерного топлива.

В то же время, "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) – единственное предприятие, занимающееся добычей урановой руды и ее частичной переработкой.

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Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал ситуацию вокруг его страны катастрофической, в связи с чем призвал Запад оказать военную помощь и, возможно, подумать о ядерном статусе Украины

Будапештский меморандум

5 декабря 1994 между лидерами Украины, России, Великобритании и США был подписан "Будапештский меморандум" о нераспространении ядерного оружия. В середине 1990-х часть ядерного арсенала Украины направилась в Россию, включая бомбардировщики Ту-22М, а вторая часть была передана США. Отказавшись тогда от ядерного оружия, Киев потерял около $250 млрд.