Яценюк, Туск, Нуланд – на Київському безпековому форумі 1 грудня 2021

Головними для форуму стануть питання: як ефективно захистити Україну від агресії Росії та як захистити національний курс змін, обраний після Революції гідності.
Учасники форуму – політичні лідери, військові, економісти, експерти з проблем безпеки та міжнародних відносин, громадські активісти:
Ігор Юхновський, автор ініціативи референдуму 1991 року,
академік Володимир Горбулін, колишній секретар Ради національної безпеки та оборони України
Дональд Туск, другий голова Європейської ради – ключовий орган влади Євросоюзу.
Форум відкрив Арсеній Яценюк, голова фундації "Відкрий Україну". Очікується, що у форумі візьмуть участь серед почесних іноземних ораторів:
- Вікторія Нуланд, заступник державного секретаря США,
- Марсі Каптур, співголова групи підтримки України у Конгресі Сполучених Штатів,
- Деймон Вілсон, президент та головний виконавчий директор Національного фонду на підтримку демократії,
- Адам Міхнік, головний редактор польської газети Gazeta Wyborcza,
- Тімоті Снайдер, всесвітньо відомий історик та професор Єльського університету.
Київський Безпечний Форум – щорічний міжнародний форум у Києві. Щорічно понад 800 міжнародних та українських лідерів, представників політичних, ділових та громадських кіл із більш ніж 35 країн світу обговорюють глобальні тенденції безпеки та виклики у сучасних міжнародних відносинах.
Київський Безпечний Форум було засновано Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" у 2007 році. Форум є щорічним заходом, дискусією на високому рівні з актуальних питань національної безпеки України, Чорноморського регіону, питань безпеки в Європі та глобальної безпеки у світі.
"Сьогодні" веде пряму трансляцію заходу.