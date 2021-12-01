Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Власть Лидеры

Яценюк, Туск, Нуланд – на Киевском форуме безопасности 1 декабря 2021

Богдан Гирнык
1 декабря, 08:00
Главными вопросами, которые будет рассматривать форум – как эффективно защитить Украину от агрессии России и как защитить национальный курс изменений, избранный после Революции достоинства.

В Киеве 1 декабря проходит форум по безопасности, посвященный 30-й годовщине Независимости Украины и национальному референдуму 1 декабря 1991 года.

Главными для форума станут вопросы: как эффективно защитить Украину от агрессии России и как защитить национальный курс изменений, избранный после Революции достоинства.

Реклама

Участники форума – политические лидеры, военные, экономисты, эксперты по проблемам безопасности и международных отношений, общественные активисты:

  • Игорь Юхновский, автор инициативы референдума 1991 года,
  • академик Владимир Горбулин, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.
  • Дональд Туск, второй председатель Европейского совета – ключевого органа власти Евросоюза.

Форум открыл Арсений Яценюк, глава фонда "Відкрий Україну". Ожидается, что в форуме примут участие среди почетных иностранных ораторов:

  • Виктория Нуланд, заместитель государственного секретаря США,
  • Марси Каптур, сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе Соединенных Штатов,
  • Дэймон Уилсон, президент и главный исполнительный директор Национального фонда в поддержку демократии,
  • Адам Михник, главный редактор польской газеты Gazeta Wyborcza,
  • Тимоти Снайдер, всемирно известный историк и профессор Йельского университета.

Киевский Безопасный Форум – ежегодный международный форум, проводимый в Киеве. Ежегодно более 800 международных и украинских лидеров, представителей политических, деловых и общественных кругов из более чем 35 стран мира обсуждают глобальные тенденции безопасности и вызовы в современных международных отношениях.

Реклама

Киевский Безопасный Форум был основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году. Форум существуют ежегодным мероприятием, дискуссией на высоком уровне, по актуальным вопросам национальной безопасности Украины, Черноморского региона, вопросам безопасности в Европе и глобальной безопасности в мире.

"Сегодня" ведет прямую трансляцию мероприятия.