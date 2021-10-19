Яценюк: "Потрібно не дати владі використовувати персональні дані українців"

Захист персональних даних українців повинен стати одним з пріоритетів парламенту і громадськості, оскільки цю інформацію можуть використовувати в своїх цілях недобросовісні політики.

Про це заявив лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр України в 2014-2016 роках Арсеній Яценюк під час програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" .

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Проблема

"Діджіталізація – це зручно і правильно. Це хороший інструмент. Головне, щоб цей інструмент потім не був використаний в політичних чи інших цілях. Тому захист персональних даних – це зараз ключова річ, наприклад, в країнах-членах Європейського Союзу. Хто має доступ до цих ресурсів?", – сказав в ефірі Арсеній Яценюк.

Яценюк наголосив на важливості того, щоб і парламент, і громадськість тримали питання захисту персональних даних під особливим контролем.

"Я говорю про те, щоб будь-яка влада не використовувала зібрані дані по відношенню до своїх громадян в своїх політичних цілях. Щоб не маніпулювали нами", – зазначив політик.

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Як йдуть справи