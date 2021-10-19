Яценюк: "Нужно не дать власти использовать персональные данные украинцев"

Защита персональных данных украинцев должна стать одним из приоритетов парламента и общественности, поскольку эту информацию могут использовать в своих целях недобросовестные политики.

Об этом заявил лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк во время программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

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Проблема

"Диджитализация – это удобно и правильно. Это хороший инструмент. Главное, чтобы этот инструмент потом не был использован в политических или иных целях. Поэтому защита персональных данных – это сейчас ключевая вещь, например, в странах-членах Европейского Союза. Кто имеет доступ к этим ресурсам?", – сказал в эфире Арсений Яценюк.

Яценюк подчеркнул важность того, чтобы и парламент, и общественность держали вопросы защиты персональных данных под особым контролем.

"Я говорю о том, чтобы любая власть не использовала собранные данные по отношению к своим гражданам в своих политических целях. Чтобы не манипулировали нами", – заключил политик.

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