Яценюк: "Нужно не дать власти использовать персональные данные украинцев"

Защита персональных данных украинцев должна стать одним из приоритетов парламента и общественности, поскольку эту информацию могут использовать в своих целях недобросовестные политики.
Об этом заявил лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк во время программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".
Проблема
"Диджитализация – это удобно и правильно. Это хороший инструмент. Главное, чтобы этот инструмент потом не был использован в политических или иных целях. Поэтому защита персональных данных – это сейчас ключевая вещь, например, в странах-членах Европейского Союза. Кто имеет доступ к этим ресурсам?", – сказал в эфире Арсений Яценюк.
Яценюк подчеркнул важность того, чтобы и парламент, и общественность держали вопросы защиты персональных данных под особым контролем.
"Я говорю о том, чтобы любая власть не использовала собранные данные по отношению к своим гражданам в своих политических целях. Чтобы не манипулировали нами", – заключил политик.
Как обстоят дела
- В 2016 году Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял Доктрину информационной безопасности Украины, разработанную Министерством информационной политики.
- В 2018 году обсуждался план внедрению программы по обучению онлайн-безопасности в школах. В этом вопросе Министерство образования Украины сотрудничало с компанией Google.
- В этом году Минцифра и Vodаfone Украина заявили о создании ряда образовательных программ, посвященных цифровой безопасности, противодействию киберугрозам и мошенничеству.