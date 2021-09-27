"Вибухівку могли підкласти диверсанти з Росії або "Л/ДНР", – Венедиктова про вибухи в Калинівці

В офісі генпрокурора особливу увагу приділяють збору доказів / Фото: Колаж: Сьогодні

У 2017 році на військових складах в Калинівці Вінницької області прогриміли потужні вибухи. Генпрокурор Ірина Венедиктова розповіла, що слідство підтвердило, що підривний пристрій встановила стороння особа. Також слідчі працюють і в інших справах щодо вибухів.

Про це повідомляє Генпрокурор Ірина Венедиктова в Facebook.

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Генпрокурор підкреслила, що вибухи в Калинівці завдали збитків на 5,9 мільярда гривень. Зокрема, були пошкоджені об'єкти військової частини і будинки місцевих жителів.

"Версія вчинення вибуху на 48 арсеналі шляхом проникнення сторонньої особи на територію частини та встановлення підривного пристрою підтверджується здобутими доказами та висновками вже одержаних та долучених до матеріалів провадження судових експертиз", – написала Венедиктова.

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В офісі генпрокурора особливу увагу приділяють збору доказів щодо вчинення підпалів і вибухів – через ведення бойових дій на сході України.

"З урахуванням особливого періоду в державі та ведення бойових дій на тимчасово окупованих територіях України, особлива увага приділяється збиранню доказів вчинення підпалів та вибухів на українських складах диверсійно-розвідувальними групами РФ або терористичними організаціями "ДНР" та "ЛНР", – йдеться в повідомленні.

Для цього прокурори співпрацюють з міжнародними партнерами. Так зараз Україна чекає відповіді від Чехії – щодо вибухів у 2014 році в Врбетіце.

Які ще справи щодо вибухів розслідують

На складі ракетно-артилерійського озброєння в Сватове – жовтень 2015 року;

На 65 арсеналі в Балаклії – березень 2017, листопад 2019;

На 6 арсеналі в Ічні – жовтень 2018 року;

У серпні стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедиктова провела перше засідання Міжнародної ради експертів з питань злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, створеного при Офісі генпрокурора.

У травні стало відомо, що в Україні хочуть ввести електронне кримінальне провадження. Генеральний прокурор Ірина Венедиктова розповіла, що мова йде про автоматизацію і оптимізації досудового розслідування.

Раніше представник президента в Конституційному суді, нардеп з фракції "Слуга народу" Федір Веніславський розповідав про головну перевагу "суду в смартфоні".