"Взрывчатку могли подложить диверсанты из России или "Л/ДНР", – Венедиктова о взрывах в Калиновке

В офисе генпрокурора особое внимание уделяют сбору доказательств / Фото: Коллаж: Сегодня

В 2017 году на военных складах в Калиновке Винницкой области прогремели мощные взрывы. Генпрокурор Ирина Венедиктова рассказала, что следствие подтвердило, что подрывное устройство установило постороннее лицо. Также следователи работают и по другим делам по взрывам.

Об этом сообщает Генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook.

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Генпрокурор подчеркнула, что взрывы в Калиновке нанесли ущерб на 5,9 миллиарда гривен. В частности, были повреждены объекты воинской части и дома местных жителей.

"Версия совершение взрыва на 48 арсенале путем проникновения постороннего лица на территорию части и установке взрывного устройства подтверждается добытыми доказательствами и выводами уже полученных и приобщенных к материалам производства судебных экспертиз", – написала Венедиктова.

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В офисе генпрокурора особое внимание уделяют сбору доказательств относительно совершения поджогов и взрывов – из-за ведения боевых действий на востоке Украины.

"С учетом особого периода в государстве и ведения боевых действий на временно оккупированных территориях Украины, особое внимание уделяется сбору доказательств совершения поджогов и взрывов на украинских складах диверсионно-разведывательными группами РФ или террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР", – говорится в сообщении.

Для этого прокуроры сотрудничают с международными партнерами. Так сейчас Украина ждет ответа от Чехии – относительно взрывов в 2014 году в Врбетице.

Какие еще дела по взрывам расследуют

На складе ракетно-артиллерийского вооружения в Сватово – октябрь 2015 года;

На 65 арсенале в Балаклее – март 2017, ноябрь 2019;

На 6 арсенале в Ичне – октябрь 2018 года;

В августе стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова провела первое заседание Международного совета экспертов по вопросам преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, созданного при Офисе генпрокурора.

В мае стало известно, что в Украине хотят ввести электронное уголовное производство. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала, что речь идет об автоматизации и оптимизации досудебного расследования.

Ранее представитель президента в Конституционном суде, нардеп из фракции "Слуга народа" Федор Вениславский рассказывал о главном преимуществе "суда в смартфоне".