Викопали труп та святкували на капоті: Піскун розповів новорічну історію

Святослав Піскун згадав незвичайну історію. Колаж "Сьогодні"

Колишній генеральний прокурор Святослав Піскун розповів історію, як колись святкував Новий рік просто на місці розкриття злочину – доки викопували труп жінки у лісі, слідчі вже святкували на капоті автомобіля. Про це він згадав у програмі "Хард з Влащенко" на телеканалі Україна 24.

Він розповів про свій період роботи в Ірпені, де було до 90 вбивств на рік. Ексгенпрокурор згадав про нерозкрите вбивство минулих років – зять убив свою тещу за те, що вона пропивала майно, витрачала гроші, а потім поховав її десь "під березою".

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"Почав я розбиратися. Переодягся у форму міліціонера, сказав у Бучі, що я – новий дільничний, пішов в один будинок, пішов по сусідах і кажу: "От ваша сусідка пропала 5 років тому, де вона поділася?". Кажуть: "Та де поділася, Вовка її, мабуть, убив". Я говорю: "Як це?". Кажуть: "Та вони постійно билися, сварилися", – розповідає він.

Піскун відправив чоловіка на три доби у камеру, допитав його і той зізнався, що поховав її. Він зазначив, що ніколи не забуде цієї історії, як вони поїхали шукати труп 31 грудня напередодні Нового року.

"Я говорю: "Їдь, покажи". А вже Новий рік, все. Дерева виросли, вже не той ліс, не ті дерева, він знайти не може. Ми притягли екскаватор і вже почали рити їм і шукати. Притягли другий екскаватор та почали розривати. Я ніколи не забуду... У мене були осінні туфлі. Я у житті так не замерзав. Шинель була прокурорською, але чорні туфлі були осінні. І я пам'ятаю, як став у той бруд, а мороз! Я після цього захворів на запалення легенів. Але я стояв – і не можна було піти, бо як викопають, то немає слідчого, то треба знову понятих, знову слідчого, знову його вести з в'язниці. Це проблема. Ми її дістали о 23:20. Викопали цю "ляльку" – як ми її назвали – замотану і відсвяткували Новий рік. Поки оглянули, поки судмедексперт, поки поняті, поки описали, в чому одягнена. І що ви думаєте – я прямо там на капоті із працівниками розшуку відсвяткував Новий рік", – розповів колишній генпрокурор.

Святослав Піскун