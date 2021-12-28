Выкопали труп и праздновали на капоте: Пискун рассказал новогоднюю историю

Святослав Пискун вспомнил необычную историю. Коллаж "Сегодня"

Бывший генеральный прокурор Святослав Пискун рассказал историю, как когда-то праздновал Новый год прямо на месте раскрытия преступления – пока выкапывали труп женщины в лесу, следователи уже праздновали на капоте автомобиля. Об этом он вспомнил в программе "Хард с Влащенко" на телеканале Украина 24.

Он рассказал о своем периоде работы в Ирпене, где было до 90 убийств в год. Экс-генпрокурор вспомнил о нераскрытом убийстве прошлых лет – зять убил свою тещу за то, что она пропивала имущество, тратила деньги, а потом похоронил ее где-то "под березой".

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"Начал я разбираться. Переоделся в форму милиционера, сказал в Буче, что я – новый участковый, пошел в один дом, пошел по соседям и говорю: "Вот ваша соседка пропала 5 лет назад, где она делась?". Говорят: "Да где делась, Вовка ее, видимо, убил". Я говорю: "Как это?". Говорят: "Да они постоянно дрались, ссорились", – рассказывает он.

Пискун отправил мужчину на трое суток в камеру, допросил его и тот признался, что похоронил ее. Он отметил, что никогда не забудет эту историю, как они поехали искать труп 31 декабря в канун Нового года.

"Я говорю: "Поезжай, покажи". А уже Новый год, все. Деревья выросли, уже не тот лес, уже не те деревья, он найти не может. Мы притащили экскаватор и начали уже рыть им и искать. Притянули второй экскаватор и начали разрывать. Я никогда не забуду... У меня были осенние туфли. Я уже в жизни так не замерзал. Шинель была прокурорская, но черные туфли были осенние. И я помню, как встал в ту грязь, а мороз! Я после этого заболел воспалением легких. Но я стоял – и нельзя было уйти, потому что как выкопают, то нет следователя, то надо снова понятых, снова следователя, снова его вести из тюрьмы. Это проблема. Мы ее достали в 23:20. Выкопали эту "куклу" – как мы ее назвали – замотанную и отпраздновали Новый год. Пока осмотрели, пока судмедэксперт, пока понятые, пока описали, в чем одета. И что вы думаете – я прямо там на капоте с работниками розыска отпраздновал Новый год", – рассказал бывший генпрокурор.

Святослав Пискун