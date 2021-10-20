Вибори в Харкові. Як COVID-19 і покійний Кернес допомагають Добкіну боротися за крісло мера

Згідно з рейтингами, Ігор Терехов лідирує в передвиборній гонці. Михайло Добкін - на другому місці. Фото: колаж "Сьогодні"
На неділю, 31 жовтня, заплановано позачергові вибори мера Харкова. Новий градоначальник займе місце померлого 16 грудня 2020 року Геннадія Кернеса. Лідерами передвиборчої гонки є виконувач обов'язків міського голови, секретар Харківської міськради Ігор Терехов і ексголова Харківської ОДА, колишній народний депутат України ("Опозиційний блок") Михайло Добкін. Обидва кандидати називають себе близькими друзями Кернеса, і кожен з них заявляє, що саме він продовжить справу колишнього мера, якого поважали жителі Харкова.
Рейтинги
Згідно зостанніми результатамисоцопитування, проведеного групою "Рейтинг", ті жителі міста, які вже визначилися з вибором і збираються голосувати на виборах мера Харкова, віддають перевагу в. о. мера, представникові партії "Блок Кернеса – Успішний Харків!" Ігорю Терехову.
- 59% опитаних харків'ян його підтримують;
- 29% респондентів не задоволені його роботою;
- 53% опитаних довіряють в. о. мера;
- 37% респондентів не довіряють Терехову.
На другому місці опинився самовисуванець Михайло Добкін.
- 33% опитаних йому довіряють;
- 27,6% виборців готові за нього проголосувати;
- 59% респондентів не довіряють Добкіну.
Раніше сайт "Сьогодні" детально вивчивпередвиборчу кампанію Ігоря Терехова. А тепер ми пропонуємо ознайомитися з кандидатурою Михайла Добкіна і його агітаційною роботою.
Хто такий Михайло Добкін
Михайло Добкін народився 26 січня 1970 року в Харкові. Закінчив факультет цивільного права Харківського національного університету внутрішніх справ та факультет міжнародної економіки Харківського національного економічного університету.
У 1990-х працював на виробничому підприємстві "Прогрес-90" і значився керівником НП "Інвестторгцентр". Політичну кар'єру розпочав у 1998 році.
- У 1998 році був обраний депутатом Харківської міськради від Народно-демократичної партії, паралельно вів оптову торгівлю паливно-мастильними матеріалами.
- У 2002 році був обраний депутатом Ради IV скликання в одному з мажоритарних округів Харкова. За одну каденцію Добкін змінив п'ять фракцій і депутатських груп. У кінці каденції був членом фракції Партії регіонів.
- У 2005-2014 роках – член політради Партії регіонів, з 2009 року очолював Харківську міську організацію цієї партії.
- З березня 2006 по березень 2010 року – мер Харкова.
- З березня 2010 по березень 2014 року – голова Харківської обласної державної адміністрації.
- У 2010 році був обраний до Харківської облради за списком Партії регіонів. В кінці 2014 року склав повноваження.
- У 2014 році був кандидатом у президенти України від "Опозиційного блоку", набрав 3,03% голосів.
- У Раду VIII скликання був обраний за списком "Опозиційного блоку". У жовтні 2017 року вийшов із фракції "Опоблоку".
- У Раду IX скликання Добкін не пройшов – він балотувався за списком "Опозиційного блоку", який набрав менше 5% голосів.
Добкін – голова партії "Християнські соціалісти", зареєстрованої в 2016 році.
"Головний ворог" Євромайдану
У 2013-2014 роках, під час масових акцій протесту в Україні, Добкін виступав з критикою Євромайдану. Опозиціонерів він назвав "виродками", а мітингувальників – "веселими клоунами". Був обурений знесенням пам'ятника Леніну в Києві й організував збір коштів на його відновлення. 19 грудня 2013 року Добкін запропонував перенести столицю України до Харкова. А 30 січня 2014 року прийшов на сесію Харківської облради в чорній футболці з написом "Беркут" і організував збір коштів на лікування міліціонерів, які постраждали під час сутичок з протестувальниками.
"Український фронт"
1 лютого 2014 року Добкін був обраний співголовою "Українського фронту", який виступив організатором "З'їзду депутатів південно-східних регіонів України, АР Крим та Севастополя". З'їзд поставив під сумнів легітимність рішень Верховної Ради і заявив, що південно-східні органи самоврядування беруть на себе відповідальність за забезпечення конституційного порядку на своїй території. Добкін заявляв, що має намір відновити повномасштабні відносини з Росією, обіцяв повернути Крим Україні, а вину за перехід Криму до складу Росії поклав на чинну владу.
Кримінальні справи проти Добкіна
10 березня 2014 року ексголова Харківської ОДА був затриманий у Генпрокуратуріза підозрою в "посяганні на територіальну цілісність України". Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, але незабаром справа була закрита.
У вересні 2016 року у Михайла Добкіна і Геннадія Кернеса пройшли обшуки у справі про розкрадання сотень гектарів землі з використанням службового становища. У липні 2017 року Верховна Рада зняла з Добкіна недоторканність і суд заарештував його з альтернативою внесення застави в розмірі 50 млн грн. Заставу за нього внесли однопартійці. У жовтні 2018 року справу Добкіна передали в суд. Просувається вона дуже повільно – засідання постійно переносять.
Добкін – кандидат у мери Києва
У червні 2020 року Добкін вирішив балотуватися в мери Києва і опублікував кілька передвиборчих відеороликів.
Однак у вересні він передумав балотуватися на пост глави столиці й вирішив поборотися за крісло градоначальника Харкова. Через місяць він зняв свою кандидатуру на користь Геннадія Кернеса. 25 жовтня на місцевих виборах Кернес набрав 60,34% голосів виборців і був втретє обраний мером Харкова.
У січні 2021 року, після смерті Геннадія Кернеса, Добкін заявив, що йде в мери Харкова.
Статки
Згідно з декларацією, Добкін володіє земельною ділянкою площею 16,8 тис. кв. м у Харківській області та двома будинками площею 1,1 тис. кв. м і 127,6 кв. м. Крім того, у власності екснардепа – винний льох площею 195,4 "квадрата" і право користування квартирою площею 157,3 кв. м у Харкові, яка належить молодшому братові Давиду Добкіну.
Політик володіє трьома місцями для паркування в Харкові, земельною ділянкою площею 83 кв. м у Харкові, трьома квартирами (площа – 229,1 кв. м, 152 кв. м, 52,6 кв. м), а також п'ятьма гаражами.
У декларації вказана 101 одиниця цінного майна: колекція вин, зброя, картини знаменитих художників Миколи Самокиша, Сергія Васильківського, колекції посуду починаючи з XVIII століття, ікони та інше.
Автопарк Добкіна налічує чотири автомобілі Toyota Land Cruiser, водні засоби Silver, Bass Prote, Tracker Tundra 21, плавдачу "Теремок", причепи ПА-2-1 і "Одіссей 5", автомобілі Porshe 911 Turbo, Mercedes GL 350, BMW 750Li, Daimler Chrysler, Range Rover, Mercedes-Benz CL 500.
У 2019 Добкін придбав три мотоцикли: нові Harley-Davidson FLHXSE (ціна – 1,15 млн грн) і Harley-Davidson FLD (ціна – 748 тис. грн), а також мотоцикл "Дніпро-16" 1989 року випуску (ціна – 7 тис. грн).
У декларації політик також вказав, що його сім'я володіє акціями ПрАТ "РТМК "Тоніс-центр", ПАТ "Володимир-Волинська птахофабрика", ПВНЗІФ "Титул" КУА ТОВ "Ореола", АТ "Володимир-Волинська аграрна компанія", АТ "Володимир-Волинського торговельна компанія". Крім того, Добкін є кінцевим бенефіціаром ПАТ "Володимир-Волинська птахофабрика", АТ "Володимир-Волинська аграрна компанія", АТ "Володимир-Волинська торговельна компанія".
Із заощаджень Добкін зазначив готівкою 800 тис. грн, 300 тис. доларів і 230 тис. євро. У банківських установах екснардеп тримає 49 тис. грн. Тим часом дружина політика має 100 тис. доларів готівкою, а в банку – 1,6 тис. доларів. Крім цього, вона вказала боргові зобов'язання за векселями на загальну суму майже 13,4 млн грн.
Сім'я
Кандидат в мери Харкова був двічі одружений. Перша дружина Людмила Добкіна (Молотокас) була старша за чоловіка на вісім років, і в неї вже була дитина від першого шлюбу. Людмила народила Михайлові двох дітей: дочку Аллу (1993 року народження) і сина Миколу (2000 року народження).
У 2007 році подружжя розлучилося, і Михайло Добкін одружився на Аліні Боженка, яка молодша за нього на вісім років. У тому ж році в них народилася дочка Єва. А в 2010 році Аліна подарувала чоловікові ще одну дочку, Поліну.
Передвиборча кампанія
21 вересня Михайло Добкін зареєструвався як кандидат в мери Харкова. Про підтримку Добкіна відразу заявила партія "Опозиційна платформа – За життя".
Добкін підкреслив, що йде на вибори з програмою комплексного розвитку Харкова "Місто для людей".
"Я визначив основні напрямки. Це медицина, ЖКГ, безпека і гуманітарна сфера", – заявив політик.
Добкін, на відміну від свого конкурента Терехова, рідше зустрічається з виборцями, але активніше висвітлює свою діяльність через соцмережі. Тут же він часто заявляє про атаки на його штабні офіси, підпали автомобілів його команди і знищення білбордів із його портретами.
Медицина в пріоритеті
Незабаром Добкін заявив, що взагалі відмовляється від використання зовнішньої реклами, а гроші, призначені на її оплату, спрямує на фінансування лікарень і боротьбу з коронавірусом у Харкові. Кандидат також запевняє, що після його перемоги на виборах соціально незахищені жителі міста і люди, що працюють на підприємствах, зможуть проходити медичне обстеження коштом міського бюджету.
"Я вже веду такі переговори з керівниками найбільших державних і приватних компаній. Ми хочемо з ними проводити обстеження 50 на 50", – сказав Добкін.
Обстеження проводитимуться в нових модернізованих діагностичних центрах, обладнання в які також обіцяє встановити Добкін. Він також обіцяє не залишити поза увагою сфери ЖКГ та освіти.
Нестандартна технологія
Політтехнолог Олексій Голобуцький зазначає, що Добкін вирішив не йти за стандартною технологією створення образу "міцного господарника", який уже використовує в своїй передвиборчій кампанії його конкурент Ігор Терехов.
"Для створення образу господарника у Терехова сьогодні є серйозні ресурси – його посада і держбюджет. Він, в принципі, за своєю посадою вже господарник і просто демонструє щоденну роботу, підкреслюючи в ній свою значущість", – пояснює нам експерт.
За його словами, Добкін вибрав інший шлях, акцентувавши на сьогочасних проблемах міста. З Голобуцьким погоджується політолог Яніна Соколовська.
"Поки Терехов займався підготовкою до виборів, у Харкові склалася критична ситуація з коронавірусом. У лікарнях виник колапс, а палати переповнені хворими. І тут з'явився Добкін", – каже нам Соколовська.
На думку Голобуцького, зробивши ставку на допомогу медицині й боротьбу з ковідом, Добкін може привернути до себе додаткові голоси виборців.
"Це те, що електорат може оцінити, адже білборди з гучними гаслами і демонстративні ремонти доріг вже давно нікого не вражають", – каже нам політтехнолог.
Демонстрація дружби з Кернесом
Голобуцький відзначає, що в технологіях команди Добкіна присутній ідеологічний складник. Добкін тисне на моральні якості людей, показує, що йому небайдуже місто, яке він "будував разом з другом Геннадієм Кернесом".
"Демонстрація харків'янам дружби з Кернесом дуже важлива для майбутньої перемоги. Добкін регулярно заявляє, що саме він був близький з покійним мером, а Терехов, мовляв, і посаду ж отримав лише завдяки його смерті", – пояснює експерт.
Про цю перевагу Добкіна говорить і політолог Соколовська.
"Терехову складно довести, що він був для Кернеса близькою людиною, оскільки його найближчий конкурент Добкін теж претендує на це звання. Михайло Добкін став відомий на всю Україну багато в чому саме через відеоролик з голосом Кернеса", – каже політолог.
Раніше сайт "Сьогодні" інформував, що Михайло Добкін назвав відео з виконувачем обов'язків мера Харкова Ігорем Тереховим, де той розповідає, що пишається участю в будівництві храму Святих Жінок-Мироносиць, "за межею" і обізвав його "лохом".
Також ми писали, що Добкін вважав Авакова головним конкурентом на виборах мера Харкова. Примітно, що після відставки з МВС Аваков навіть не натякав про плани на Харків, але деякі ЗМІ його туди активно відправляли.