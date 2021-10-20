Вибори в Харкові. Як COVID-19 і покійний Кернес допомагають Добкіну боротися за крісло мера

Згідно з рейтингами, Ігор Терехов лідирує в передвиборній гонці. Михайло Добкін - на другому місці. Фото: колаж "Сьогодні"

На неділю, 31 жовтня, заплановано позачергові вибори мера Харкова. Новий градоначальник займе місце померлого 16 грудня 2020 року Геннадія Кернеса. Лідерами передвиборчої гонки є виконувач обов'язків міського голови, секретар Харківської міськради Ігор Терехов і ексголова Харківської ОДА, колишній народний депутат України ("Опозиційний блок") Михайло Добкін. Обидва кандидати називають себе близькими друзями Кернеса, і кожен з них заявляє, що саме він продовжить справу колишнього мера, якого поважали жителі Харкова.

Рейтинги

Згідно зостанніми результатамисоцопитування, проведеного групою "Рейтинг", ті жителі міста, які вже визначилися з вибором і збираються голосувати на виборах мера Харкова, віддають перевагу в. о. мера, представникові партії "Блок Кернеса – Успішний Харків!" Ігорю Терехову.

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59% опитаних харків'ян його підтримують;

29% респондентів не задоволені його роботою;

53% опитаних довіряють в. о. мера;

37% респондентів не довіряють Терехову.

На другому місці опинився самовисуванець Михайло Добкін.

33% опитаних йому довіряють;

27,6% виборців готові за нього проголосувати;

59% респондентів не довіряють Добкіну.

У передвиборчих перегонах лідирують Ігор Терехов і Михайло Добкін. Фото: колаж "Сьогодні"

Раніше сайт "Сьогодні" детально вивчивпередвиборчу кампанію Ігоря Терехова. А тепер ми пропонуємо ознайомитися з кандидатурою Михайла Добкіна і його агітаційною роботою.

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Хто такий Михайло Добкін

Михайло Добкін народився 26 січня 1970 року в Харкові. Закінчив факультет цивільного права Харківського національного університету внутрішніх справ та факультет міжнародної економіки Харківського національного економічного університету.

У 1990-х працював на виробничому підприємстві "Прогрес-90" і значився керівником НП "Інвестторгцентр". Політичну кар'єру розпочав у 1998 році.

У 1998 році був обраний депутатом Харківської міськради від Народно-демократичної партії, паралельно вів оптову торгівлю паливно-мастильними матеріалами.

У 2002 році був обраний депутатом Ради IV скликання в одному з мажоритарних округів Харкова. За одну каденцію Добкін змінив п'ять фракцій і депутатських груп. У кінці каденції був членом фракції Партії регіонів.

У 2005-2014 роках – член політради Партії регіонів, з 2009 року очолював Харківську міську організацію цієї партії.

З березня 2006 по березень 2010 року – мер Харкова.

З березня 2010 по березень 2014 року – голова Харківської обласної державної адміністрації.

У 2010 році був обраний до Харківської облради за списком Партії регіонів. В кінці 2014 року склав повноваження.

У 2014 році був кандидатом у президенти України від "Опозиційного блоку", набрав 3,03% голосів.

У Раду VIII скликання був обраний за списком "Опозиційного блоку". У жовтні 2017 року вийшов із фракції "Опоблоку".

У Раду IX скликання Добкін не пройшов – він балотувався за списком "Опозиційного блоку", який набрав менше 5% голосів.

Добкін – голова партії "Християнські соціалісти", зареєстрованої в 2016 році.

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Михайло Добкін почав будувати політичну кар'єру в 1998 році / Фото: Facebook

"Головний ворог" Євромайдану

У 2013-2014 роках, під час масових акцій протесту в Україні, Добкін виступав з критикою Євромайдану. Опозиціонерів він назвав "виродками", а мітингувальників – "веселими клоунами". Був обурений знесенням пам'ятника Леніну в Києві й організував збір коштів на його відновлення. 19 грудня 2013 року Добкін запропонував перенести столицю України до Харкова. А 30 січня 2014 року прийшов на сесію Харківської облради в чорній футболці з написом "Беркут" і організував збір коштів на лікування міліціонерів, які постраждали під час сутичок з протестувальниками.

"Український фронт"

1 лютого 2014 року Добкін був обраний співголовою "Українського фронту", який виступив організатором "З'їзду депутатів південно-східних регіонів України, АР Крим та Севастополя". З'їзд поставив під сумнів легітимність рішень Верховної Ради і заявив, що південно-східні органи самоврядування беруть на себе відповідальність за забезпечення конституційного порядку на своїй території. Добкін заявляв, що має намір відновити повномасштабні відносини з Росією, обіцяв повернути Крим Україні, а вину за перехід Криму до складу Росії поклав на чинну владу.

Кримінальні справи проти Добкіна

10 березня 2014 року ексголова Харківської ОДА був затриманий у Генпрокуратуріза підозрою в "посяганні на територіальну цілісність України". Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, але незабаром справа була закрита.

Суд обрав Добкіну запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, але незабаром справа була закрита. Фото: mediaport.ua

У вересні 2016 року у Михайла Добкіна і Геннадія Кернеса пройшли обшуки у справі про розкрадання сотень гектарів землі з використанням службового становища. У липні 2017 року Верховна Рада зняла з Добкіна недоторканність і суд заарештував його з альтернативою внесення застави в розмірі 50 млн грн. Заставу за нього внесли однопартійці. У жовтні 2018 року справу Добкіна передали в суд. Просувається вона дуже повільно – засідання постійно переносять.

Добкін – кандидат у мери Києва

У червні 2020 року Добкін вирішив балотуватися в мери Києва і опублікував кілька передвиборчих відеороликів.

Однак у вересні він передумав балотуватися на пост глави столиці й вирішив поборотися за крісло градоначальника Харкова. Через місяць він зняв свою кандидатуру на користь Геннадія Кернеса. 25 жовтня на місцевих виборах Кернес набрав 60,34% голосів виборців і був втретє обраний мером Харкова.

У січні 2021 року, після смерті Геннадія Кернеса, Добкін заявив, що йде в мери Харкова.

Статки

Згідно з декларацією, Добкін володіє земельною ділянкою площею 16,8 тис. кв. м у Харківській області та двома будинками площею 1,1 тис. кв. м і 127,6 кв. м. Крім того, у власності екснардепа – винний льох площею 195,4 "квадрата" і право користування квартирою площею 157,3 кв. м у Харкові, яка належить молодшому братові Давиду Добкіну.

Політик володіє трьома місцями для паркування в Харкові, земельною ділянкою площею 83 кв. м у Харкові, трьома квартирами (площа – 229,1 кв. м, 152 кв. м, 52,6 кв. м), а також п'ятьма гаражами.

У декларації вказана 101 одиниця цінного майна: колекція вин, зброя, картини знаменитих художників Миколи Самокиша, Сергія Васильківського, колекції посуду починаючи з XVIII століття, ікони та інше.

Автопарк Добкіна налічує чотири автомобілі Toyota Land Cruiser, водні засоби Silver, Bass Prote, Tracker Tundra 21, плавдачу "Теремок", причепи ПА-2-1 і "Одіссей 5", автомобілі Porshe 911 Turbo, Mercedes GL 350, BMW 750Li, Daimler Chrysler, Range Rover, Mercedes-Benz CL 500.

У 2019 Добкін придбав три мотоцикли: нові Harley-Davidson FLHXSE (ціна – 1,15 млн грн) і Harley-Davidson FLD (ціна – 748 тис. грн), а також мотоцикл "Дніпро-16" 1989 року випуску (ціна – 7 тис. грн).

Колекцію байків Добкіна поповнив Indian Challenger Limited 2020 року випуску, його мінімальна вартість – 28 тис. доларів / Фото: Instagram

У декларації політик також вказав, що його сім'я володіє акціями ПрАТ "РТМК "Тоніс-центр", ПАТ "Володимир-Волинська птахофабрика", ПВНЗІФ "Титул" КУА ТОВ "Ореола", АТ "Володимир-Волинська аграрна компанія", АТ "Володимир-Волинського торговельна компанія". Крім того, Добкін є кінцевим бенефіціаром ПАТ "Володимир-Волинська птахофабрика", АТ "Володимир-Волинська аграрна компанія", АТ "Володимир-Волинська торговельна компанія".

Із заощаджень Добкін зазначив готівкою 800 тис. грн, 300 тис. доларів і 230 тис. євро. У банківських установах екснардеп тримає 49 тис. грн. Тим часом дружина політика має 100 тис. доларів готівкою, а в банку – 1,6 тис. доларів. Крім цього, вона вказала боргові зобов'язання за векселями на загальну суму майже 13,4 млн грн.

Сім'я

Кандидат в мери Харкова був двічі одружений. Перша дружина Людмила Добкіна (Молотокас) була старша за чоловіка на вісім років, і в неї вже була дитина від першого шлюбу. Людмила народила Михайлові двох дітей: дочку Аллу (1993 року народження) і сина Миколу (2000 року народження).

У 2007 році подружжя розлучилося, і Михайло Добкін одружився на Аліні Боженка, яка молодша за нього на вісім років. У тому ж році в них народилася дочка Єва. А в 2010 році Аліна подарувала чоловікові ще одну дочку, Поліну.

Михайло Добкін з дочкою Аллою / Фото: Instagram

Передвиборча кампанія

21 вересня Михайло Добкін зареєструвався як кандидат в мери Харкова. Про підтримку Добкіна відразу заявила партія "Опозиційна платформа – За життя".

Добкін підкреслив, що йде на вибори з програмою комплексного розвитку Харкова "Місто для людей".

"Я визначив основні напрямки. Це медицина, ЖКГ, безпека і гуманітарна сфера", – заявив політик.

Добкін, на відміну від свого конкурента Терехова, рідше зустрічається з виборцями, але активніше висвітлює свою діяльність через соцмережі. Тут же він часто заявляє про атаки на його штабні офіси, підпали автомобілів його команди і знищення білбордів із його портретами.

Партія "Опозиційна платформа – За життя" підтримала кандидатуру Добкіна / Фото: Facebook

Медицина в пріоритеті

Незабаром Добкін заявив, що взагалі відмовляється від використання зовнішньої реклами, а гроші, призначені на її оплату, спрямує на фінансування лікарень і боротьбу з коронавірусом у Харкові. Кандидат також запевняє, що після його перемоги на виборах соціально незахищені жителі міста і люди, що працюють на підприємствах, зможуть проходити медичне обстеження коштом міського бюджету.

"Я вже веду такі переговори з керівниками найбільших державних і приватних компаній. Ми хочемо з ними проводити обстеження 50 на 50", – сказав Добкін.

Обстеження проводитимуться в нових модернізованих діагностичних центрах, обладнання в які також обіцяє встановити Добкін. Він також обіцяє не залишити поза увагою сфери ЖКГ та освіти.

Добкін відмовився від використання зовнішньої реклами / Фото: Facebook

Нестандартна технологія

Політтехнолог Олексій Голобуцький зазначає, що Добкін вирішив не йти за стандартною технологією створення образу "міцного господарника", який уже використовує в своїй передвиборчій кампанії його конкурент Ігор Терехов.

"Для створення образу господарника у Терехова сьогодні є серйозні ресурси – його посада і держбюджет. Він, в принципі, за своєю посадою вже господарник і просто демонструє щоденну роботу, підкреслюючи в ній свою значущість", – пояснює нам експерт.

За його словами, Добкін вибрав інший шлях, акцентувавши на сьогочасних проблемах міста. З Голобуцьким погоджується політолог Яніна Соколовська.

"Поки Терехов займався підготовкою до виборів, у Харкові склалася критична ситуація з коронавірусом. У лікарнях виник колапс, а палати переповнені хворими. І тут з'явився Добкін", – каже нам Соколовська.

На думку Голобуцького, зробивши ставку на допомогу медицині й боротьбу з ковідом, Добкін може привернути до себе додаткові голоси виборців.

"Це те, що електорат може оцінити, адже білборди з гучними гаслами і демонстративні ремонти доріг вже давно нікого не вражають", – каже нам політтехнолог.

Олексій Голобуцький: "Зробивши ставку на медицину і боротьбу з ковідом, Добкін може привернути до себе додаткові голоси виборців" / Фото: Facebook

Демонстрація дружби з Кернесом

Голобуцький відзначає, що в технологіях команди Добкіна присутній ідеологічний складник. Добкін тисне на моральні якості людей, показує, що йому небайдуже місто, яке він "будував разом з другом Геннадієм Кернесом".

"Демонстрація харків'янам дружби з Кернесом дуже важлива для майбутньої перемоги. Добкін регулярно заявляє, що саме він був близький з покійним мером, а Терехов, мовляв, і посаду ж отримав лише завдяки його смерті", – пояснює експерт.

Про цю перевагу Добкіна говорить і політолог Соколовська.

"Терехову складно довести, що він був для Кернеса близькою людиною, оскільки його найближчий конкурент Добкін теж претендує на це звання. Михайло Добкін став відомий на всю Україну багато в чому саме через відеоролик з голосом Кернеса", – каже політолог.

Яніна Соколовська: "Поки Терехов займався підготовкою до виборів, у Харкові склалася критична ситуація з коронавірусом" / Фото: Facebook

Раніше сайт "Сьогодні" інформував, що Михайло Добкін назвав відео з виконувачем обов'язків мера Харкова Ігорем Тереховим, де той розповідає, що пишається участю в будівництві храму Святих Жінок-Мироносиць, "за межею" і обізвав його "лохом".

Також ми писали, що Добкін вважав Авакова головним конкурентом на виборах мера Харкова. Примітно, що після відставки з МВС Аваков навіть не натякав про плани на Харків, але деякі ЗМІ його туди активно відправляли.