Вибори мера у Харкові: як дізнатися попередні результати

Харків'яни обирають мера. Фото: KHARKIV Today

На позачергових виборах міського голови Харкова сьогодні, 31 жовтня, три соціологічні служби проводять опитування виборців.

Як повідомляє KHARKIV Today, результати мінімум двох екзит-полів обіцяють оприлюднити одразу після закінчення голосування.

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Центр "Соціальний моніторинг" проводить екзит-пол "Харків-2021" на випадково вибраних 100 дільницях. Респондентам ставлять такі питання:

За кого із кандидатів проголосували?

За кого ви проголосуєте, якщо буде другий тур?

Вік та соціальний статус

У центрі повідомили, що планують опитати від 12 000 до 20 000 осіб залежно від явки виборців. За інформацією Соцмоніторингу, це дозволить спрогнозувати результат виборів з точністю +/-1,3% для лідерів.

Проводить екзит-пол консорціум "Нью Імідж Маркетинг Груп", "Хьюмен Ресерч" і Харківська соціологічна мережа. Їхні представники обіцяють "закрити" 70 виборчих дільниць у Харкові і також планують подати дані про результати голосування 31 жовтня.

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Представники столичної компанії SocioStream опитуватимуть харків'ян на 75 дільницях.

За правилами, під час екзит-полу людей можна опитувати на виході із виборчих дільниць після голосування.

Що потрібно знати

Місцеві вибори у місті пройшли рік тому і мером було обрано Геннадія Кернеса, але у зв'язку з його смертю в грудні Верховна Рада призначила позачергові вибори на 31 жовтня. Ми розповідали, як відбуватимуться вибори у "червоній зоні" карантину .

. Спочатку в парламенті розглядалося проведення позачергових виборів міського голови Харкова у березні чи жовтні 2021 року. Відповідно до законодавства вибори призначаються не раніше ніж через 60 днів після ухвалення відповідної постанови Верховною Радою. Після подання всіх необхідних документів з боку харківської влади народні депутати проголосували за проведення виборів 31 жовтня 2021 року – останньої неділі місяця.

Для отримання бюлетеня необхідно надати документи, що посвідчують особу (паспорт у вигляді книжечки або ID-картки, військовий квиток для військовослужбовців, тимчасове посвідчення громадянина України). Виборчий бюлетень включає список із 10 кандидатів із прізвищами в алфавітному порядку та короткими відомостями. Навпроти одного з прізвищ у порожньому квадраті слід поставити позначку "+" або будь-яку іншу. Якщо бюлетень був зіпсований, виборець має право один раз замінити його на новий. Для цього слід звернутися до члена комісії на дільниці.

Підрахунок голосів за кандидатів в мери Харкова стартує після закриття виборчих дільниць 31 жовтня о 20:00. Термін встановлення результатів голосування визначений ЦВК – не пізніше ніж на 12-й день з дня виборів мера, тобто до 12 листопада 2021 року включно. Офіційне оголошення підсумків виборів у друкованих ЗМІ – не пізніше 5 днів від встановлення результатів Територіальною виборчою комісією Харкова. Реклама

Також нагадаємо, харків'яни не поспішають обирати мера – явка дуже низька.