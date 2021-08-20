Зустріч Меркель і Путіна – чи чекати на компроміс стосовно України

Питання «українського транзиту» буде в пріоритеті. Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 20 серпня, федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрінеться в Москві з президентом Росії Володимиром Путіним. Сайт "Сегодня" з'ясував, чому переговори важливі для РФ і ФРН і чим вони будуть корисні Україні.

Як повідомив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, порядок переговорів включає в себе обговорення криз в Україні, Білорусі, а також конфлікту в Афганістані. У пресслужбі Кремля підтвердили, що лідери обговорять "стан і перспективи розвитку двостороннього співробітництва в різних областях, а також розглянуть низку актуальних міжнародних і регіональних питань".

Питання "українського транзиту" буде в пріоритеті

Одним із головних питань буде тема газопроводу "Північний потік – 2" і пов'язані з ним гарантії збереження сухопутного транзиту російського газу через українську ГТС після 2024 року. Про це "Сегодня" говорить глава Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

"Спочатку зустріч планувалася для обговорення цього питання. Про це Меркель говорила з Байденом і Зеленським", – каже Карасьов.

На думку експерта, канцлер Німеччини їде в Росію, як співавтор декларації ФРН і США про "Північний потік – 2", в якій прописані ці обіцянки.

Політолог Вадим Карасьов: Зустріч планувалась для обговорення "Північного потоку – 2". Фото: facebook.com/vadim.karasev

Магістр державного управління Володимир Воля також вважає, що питання "Північного потоку – 2" на цій зустрічі буде обговорюватися насамперед.

"Німеччина повинна виконати свої зобов'язання перед Вашингтоном і Києвом", – каже політолог.

Політолог Карасьов підкреслює, що запуск "Північного потоку – 2" безумовно знаходиться в інтересах Німеччини. Але завдяки українській дипломатії, на думку експерта, інтереси нашої країни будуть враховані.

Чому "Північний потік – 2" важливий для Європи

Лобістом контрактів на будівництво газопроводу в Європу багато експертів називають колишнього канцлера Німеччини (1998 – 2005 рр.) Герхарда Шредера. Ходили чутки, що після відставки з поста канцлера йому, нібито, навіть пропонували членство в раді директорів "Газпрому", хоча сам Шредер цю інформацію офіційно спростував.

Втім, навіть не отримавши офіційної посади в "Газпромі", Шредер продовжував активно просувати в ФРН інтереси російської компанії і пропагувати її проєкти.

"У Німеччині та в Європейському Союзі йде цікава дискусія під девізом: "Нам потрібен газ, але ми не повинні потрапити в залежність, особливо в залежність від Росії. У ситуації, коли ми не знаємо, де взяти ці додаткові обсяги, питання про незалежність постає зовсім по-іншому", – заявляв екс-канцлер.

За його словами, Німеччині не вистачало наявних родовищ газу.

"Значить, доведеться взяти до відома, що газ можна отримати тільки звідти, де він є і де його можна добувати в розумних з екологічного та економічного погляду умовах", – пояснив він.

У той же час Шредер зазначив, що газ є в Норвегії, однак його запаси скорочуються. Також є в Катарі, але там дуже яскраво виражена орієнтація на азіатські ринки, тому Європі на цього постачальника особливо покладатися не варто. Іран, Алжир, Лівію і Марокко Шредер назвав ненадійними постачальниками, які "продають одні й ті ж обсяги газу як мінімум тричі різним клієнтам". Всім цим непридатним варіантам Шредер протиставив альтернативу – Росію.

"Росія не може дозволити собі відмовитися від німецьких грошей, одержуваних за газ, оскільки вони забезпечують вагому частину бюджету країни. Без цих доходів Росія збанкрутує, а тому залежність тут обопільна, це взаємозалежність постачальника і клієнта, і вона – прекрасна основа для співробітництва", – пояснив Шредер.

Герхард Шрьодер / Фото: Flickr

Політолог Володимир Воля вважає, що поставки газу в Європу з Росії зручні ще й з погляду географії та логістики.

"Труби газопроводу були протягнуті ще в 1980-1990-х роках і Росія їх отримала в спадок від СРСР, який вже тоді почав поставляти газ в Європу. Наразі газопроводи модернізували, і вони стали основою для партнерства", – говорить експерт.

Воля зазначає, що також побудований газовий коридор до Європи через Туреччину, але цей маршрут не в змозі покрити повністю потребу Європи в газі.

"Навіть якщо до нього підключать Іран і Східне Середземномор'я. Все одно Захід буде залежати від поставок газу з Росії", – каже Воля.

Чому транзит газу через Україну важливий для ЄС

Як зазначають політологи, незважаючи на те, що "Північний потік – 2" вже добудований, терміни і умови його введення в дію, як і раніше, незрозумілі. Тим часом, ціни на газ на європейському ринку злетіли, проте "Газпром" не збільшує свої транзитні поставки через Україну, Білорусь і Польщу. Російський постачальник виконує зобов'язання перед клієнтами в Євросоюзі, проте для цього викачує запаси зі своїх газосховищ в ЄС, в результаті чого рівень їхнього заповнення виявився перед осінньо-зимовим опалювальним сезоном рекордно низьким.

За чотири дні до візиту Меркель, 16 серпня, "Газпром" в ході аукціону на вересневі контракти знову не став бронювати додаткові потужності для прокачування газу через Україну, більш того, цього разу не запросив навіть ті обсяги, які викуповував у попередні місяці.

В результаті вже і так сильно збільшені цього літа ціни на газ на європейському ринку термінових (спотових) контрактів підскочили до нових рекордних рівнів і наблизилися до позначки в 600 доларів за тисячу кубометрів (в лютому поточного року такий обсяг коштував менше 200 доларів).

"Тому Німеччині та Євросоюзу вигідно, щоб Росія відновила транзит газу через Україну", – пояснює Володимир.

Що стосується запуску "Північного потоку – 2", на його документальне оформлення необхідний час. Процес може затягнутися до лютого 2022 року.

Що буде з "Північним потоком – 2" після відходу Меркель

Прискорювати запуск "Північного потоку – 2" Ангела Меркель навряд чи буде в останні тижні свого правління і в наступний період, коли вона буде виконувати обов'язки канцлера до обрання парламентом нового. Тим більше що незрозуміло, яку позицію стосовно російського газопроводу займе наступний уряд ФРН. А його формування після виборів до Бундестагу 26 вересня займе, швидше за все, півтора-два місяці, але може затягнутися і на більш тривалий строк.

Ймовірно, що після відходу Меркель позиція Німеччини стосовно "Північного потоку – 2" все ж не зміниться. Згідно з рейтингами і соцопитуванням, новим канцлером, швидше за все, стане 59-річний Армін Лашет, один із найпопулярніших в країні регіональних політиків, який із 2017 року очолює уряд землі Північний Рейн – Вестфалія. За нього проголосувала більшість учасників партійного з'їзду ХДС.

Політолог Вадим Карасьов упевнений, що ситуація з газопроводом не зміниться.

"Армін Лашет повністю підтримує курс Меркель, і його позиція, в принципі, нічим не відрізняється", – говорить Карасьов.

Армін Лашет повністю підтримує курс Меркель. Колаж: "Сьогодні" / Фото: REUTERS

За словами політолога Волі, будівництво "Північного потоку – 2" починалося саме при Меркель, і при ній обговорювалися домовленості між Німеччиною і Росією, в тому числі і гарантії для України.

"Всі напрацювання передадуться у спадок новому правителю", – каже Воля.

Які перспективи в питанні Донбасу

Володимир Воля впевнений, що в питаннях "Північного потоку – 2" і продовженні транзиту газу через Україну буде багато конкретики. У той же час він сумнівається, що продуктивним буде обговорення ще однієї української теми – Мінських угод.

"З питання Донбасу навряд чи варто очікувати серйозних результатів. Швидше це буде лише обміном думками", – говорить він.

Володимир Воля: З питання Донбассу не варто очікувати результатів. Фото: Facebook Володимира Волі

Чи будуть переговори Меркель і Путіна успішними

В свою чергу, керівник Центру політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко зазначає, що гарантій успішних переговорів Меркель із Путіним із українських питань – немає. Росія може не піти на поступки і продовжити енергетичний тиск на Україну.

"Але, в такому разі, судячи з спільною заявою Ангели Меркель і глави Білого дому Джо Байдена (нагадаємо, що воно було зроблено під час візиту канцлера в США) – проти РФ будуть введені санкції", – зазначає політолог.

Володимир Фесенко: Росія може не піти на поступки. Фото: facebook.com/vladimir.fesenko1

Однак політолог Карасьов упевнений, що до санкцій справа не дійде.

"Думаю, Меркель зможе домовитися з Путіним про продовження транзиту газу через українську трубу", – каже Карасьов.

Зазначимо, останній раз Путін і Меркель проводили очні переговори в січні 2020 року в Москві. Після цього лідери неодноразово телефонували, востаннє – 21 липня поточного року.

У березні 2021 року в форматі відеоконференції відбулися також тристоронні переговори за участю Путіна, Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона.

Цьогоріч завершується четвертий канцлерский строк Меркель, уп'яте свою кандидатуру вона висувати не стала. Новий канцлер ФРН буде визначено за підсумками виборів до Бундестагу, які пройдуть 26 вересня.

22 серпня Ангела Меркель зустрінеться в Києві з президентом України Володимиром Зеленським.

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