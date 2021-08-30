Геращенко повертається в МВС: на яку посаду

Геращенко (праворуч) буде працювати в команді нового міністра Монастирського (ліворуч) / Фото: колаж "Сьогодні"

Заступник екс-міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, якого 4 серпня звільнили з посади, повертається в МВС – стане радником міністра Дениса Монастирського.

Про це в ефірі "Україна24" заявив нардеп Олексій Гончаренко.

Він зразу ж подтвердив інформацію про призначення Геращенка, а на уточнююче запитання ведучого, чому до МВС повертаються люди з команда екс-міністра Арсена Авакова, відповів, що це доволі логічно.

"Вважаю, що в цих людей є відповідний досвід. Та і сам Монастирський, не забуваємо, колись працював помічником народного депутата Антона Геращенка. Тож теппр не дивно, що він запрошує свого колишнього керівника в свою команду", – заявив він.

Відставка Авакова

Арсен Аваков у міністерському кріслі "просидів" більше семи років поспіль, пережив одного в.о. глави держави, двох президентів, чотирьох прем'єрів і п'ять урядів. Але 13 липня як грім серед ясного неба прозвучала новина: голова МВС написав заяву про звільнення за власним бажанням. Особливо підозріло це було, тому що це сталося без скандалів, звинувачень і шуму – він пішов, не зробивши жодної заяви. Це дивно для політика такого масштабу.

у міністерському кріслі "просидів" більше семи років поспіль, пережив одного в.о. глави держави, двох президентів, чотирьох прем'єрів і п'ять урядів. Але 13 липня як грім серед ясного неба прозвучала новина: голова МВС написав заяву про звільнення за власним бажанням. Особливо підозріло це було, тому що це сталося без скандалів, звинувачень і шуму – він пішов, не зробивши жодної заяви. Це дивно для політика такого масштабу. Які тільки чутки не ходили про майбутнє звільненого міністра: йому пророкували місце прем'єр-міністра, мера Харкова і навіть глави Офісу президента замість Єрмака. Пізніше заступник голови МВС Антон Геращенко підтвердив, що Аваков дійсно пішов у відставку на прохання президента Володимира Зеленського.

Через кілька днів Кабмін звільнив трьох заступників Авакова. Один з них, перший заступник Сергій Яровий, був в команді Авакова з 2014 року.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у ЗМІ з'явилася інформація, що новий голова відомства Денис Монастирський веде з собою до МВС трьох нових заступників.

А екс-міністр Аваков продовжує насолоджуватися відпочинком в Італії.