Геращенко возвращается в МВД: на какую должность

Срочная новость / Фото: Сегодня

Заместитель экс-министра внутренних дел Антон Геращенко, которого 4 августа уволили с должности, возвращается в МВД – станет советником министра Дениса Монастырского.

Об этом в эфире "Украина24" заявил нардеп Алексей Гончаренко.

Он сразу же подтвердив информацию о назначении Геращенко, а на уточняющий вопрос ведущего, почему в МВД возвращаются люди с команда экс-министра Арсена Авакова, ответил, что это довольно логично.

"Считаю, что у этих людей есть соответствующий опыт. Да и сам Монастырский, не забываем, когда-то работал помощником народного депутата Антона Геращенко. Поэтому теппр неудивительно, что он приглашает своего бывшего руководителя в свою команду", – заявил он.

Отставка Авакова

Арсен Аваков в министерском кресле "просидел" более семи лет подряд, пережил одного и.о. главы государства, двух президентов, четырех премьеров и пять правительств. Но 13 июля как гром среди ясного неба прозвучала новость: глава МВД написал заявление об увольнении по собственному желанию. Особенно подозрительно это было, потому что это произошло без скандалов, обвинений и шума – он ушел, не сделав ни одного заявления. Это странно для политика такого масштаба.

в министерском кресле "просидел" более семи лет подряд, пережил одного и.о. главы государства, двух президентов, четырех премьеров и пять правительств. Но 13 июля как гром среди ясного неба прозвучала новость: глава МВД написал заявление об увольнении по собственному желанию. Особенно подозрительно это было, потому что это произошло без скандалов, обвинений и шума – он ушел, не сделав ни одного заявления. Это странно для политика такого масштаба. Какие только слухи не ходили о будущем уволенного министра: ему прочили место премьер-министра, мэра Харькова и даже главы Офиса президента вместо Ермака. Позже заместитель главы МВД Антон Геращенко подтвердил, что Аваков действительно ушел в отставку по просьбе президента Владимира Зеленского.

Спустя несколько дней Кабмин уволил троих заместителей Авакова. Один из них, первый заместитель Сергей Яровой, был в команде Авакова с 2014 года.

Как сообщали новости "Сегодня", в СМИ появилась информация, что новый глава ведомства Денис Монастырский ведет с собой в МВД трех новых заместителей.

А экс-министр Аваков продолжает наслаждаться отдыхом в Италии.