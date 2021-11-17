Під час розстрілів на Майдані Янукович 11 разів телефонував до Путіна

Путін радив Януковичу, як заспокоїти протести? Колаж "Сьогодні"

Правоохоронці завершили розслідування у справі про розгін Євромайдану та вбивства активістів, яке передадуть до суду. Заступник начальника Департаменту у "справах Майдану" Денис Іванов повідомив подробиці, як тодішній президент Віктор Янукович у 2014 році у найгарячішу фазу протистоянь "консультувався" з Кремлем.

Про це він говорив на брифінгу.

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За його словами, слідчі розібрали 1019 епізодів справи, що охоплюють період із 18 по 20 лютого 2014 року, коли силовики почали стріляти бойовими патронами у протестувальників. Тоді керівництво країни було на активному зв'язку з Москвою.

"У цей період керівники правоохоронних органів та колишній президент Янукович зі спеціального урядового зв'язку з'єднувався з вищим керівництвом Російської Федерації та керівниками її правоохоронних органів. Зокрема, Янукович здійснив 11 з'єднань з президентом Росії Путіним", – сказав Іванов.

Не сиділи склавши руки і соратники Януковича. Так, на той момент глава МВС Олександр Захарченко 12 разів телефонував тодішньому міністру внутрішніх справ РФ, а голова СБУ Олександр Якименко – три рази тодішньому директороу ФСБ.

"Усі ці обставини свідчать, по-перше, про те, що ці з'єднання відбувалися в активну фазу застосування фізичного насильства, спеціальних засобів та вогнепальної зброї до мітингувальників. По-друге, про те, що всі ці особи були обізнані про застосування підлеглими працівниками спецзасобів, вогнепальної зброї та фізичного насильства. По-третє, разом із іншими відомостями ці дані свідчать про те, що вони віддавали усні вказівки на застосування тих чи інших заходів до протестувальників", – наголосив прокурор.

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"Справа Майдану"