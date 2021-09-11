Ветерани АТО і сім'ї загиблих отримають гроші на житло: Зеленський підписав указ

Президент взявся за захист українських героїв / Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський підписав указ про забезпечення соціальних гарантій ветеранів війни та сімей загиблих бійців, зокрема йдеться і про виплати компенсацій для придбання житла. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Глава держави доручив Кабінету Міністрів вжити заходів щодо соцзахисту ветеранів, серед іншого передбачивши в проекті держбюджету на 2022 витрати на виплату грошової компенсації для отримання житла.

Кому дадуть гроші на житло

Сім'ям загиблих, зниклих безвісти або померлих внаслідок поранення, отриманого під час АТО; особам з інвалідністю I-II груп, отриманою через участь в АТО. Те саме стосується сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав.

Переселенцям, які брали безпосередню участь у захисті України від агресії РФ.

Сім'ям загиблих учасників Революції Гідності, а також сім'ям тих, кому посмертно надано звання Героя України за участь у Революції Гідності; особам з інвалідністю I-II груп, отриманою внаслідок подій на Майдані.

Зеленський просить уряд затвердити державну цільову соціальну програму для забезпечення реалізації права на житло ветеранів війни на період до 2025 року.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", у березні цього року Володимир Зеленський своїм указом створив Консультативну раду, яка захищатиме ветеранів АТО від несправедливих вироків.

Також раніше президент розповідав про плани допомогти бізнесу ветеранів АТО.