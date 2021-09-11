Ветераны АТО и семьи погибших получат деньги на жилье: Зеленский подписал указ

Президент взялся за защиту украинских героев / Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал указ об обеспечени социальных гарантий ветеранов войны и семей погибших бойцов, в том числе речь о выплатах компенсаций для приобретения жилья. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства поручил Кабинету министров принять меры по соцзащите ветеранов, в том числе предусмотреть в проекте госбюджета на 2022 расходы на выплату денежной компенсации для получения жилья.

Кому дадут деньги на жилье

Семьям погибших, пропавших без вести или умерших вследствие ранения, полученного во время АТО; лиц с инвалидностью I-II групп, полученной в результате участия в АТО. То же самое касается семей погибших участников боевых действий на территории других государств.

Переселенцам, принимавшие непосредственное участие в защите Украины от агрессии РФ.

Семьям погибших участников Революции Достоинства, а также семьям тех, кому посмертно присвоено звание Героя Украины за участие в Революции Достоинства; лицам с инвалидностью I-II групп, полученной в результате событий на Майдане.

Зеленский просит правительство утвердить государственную целевую социальную программу обеспечения реализации права на жилье ветеранов войны на период до 2025 года.

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Как сообщали новости "Сегодня", в марте этого года Владимир Зеленский своим указом создал Консультативный совет, который будет защищать ветеранов АТО от несправедливых приговоров.

Также ранее президент рассказывал о планах помочь бизнесу ветеранов АТО.