Верещук у Раді зробила несподівану заяву щодо Мінських угод

Ірина Верещук прояснила ситуацію з "Мінськом". Колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Слуги народу" та кандидат на посаду голови Мінреінтеграції Ірина Верещук заявила, що Мінські угоди не є дорожньою карткою щодо деокупації та реінтеграції Донбасу. Про це вона сказала сьогодні засіданні парламенту.

Один із депутатів зазначив, що коли ми говоримо про реінтеграцію Донбасу, то вже існує дорожня карта (Мінські угоди). Він запитав, як вона має намір виконувати пункти "Мінська":

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вибори на Донбасі – коли буде у Раді відповідний закон;

коли буде проведено амністію;

визволення полонених;

поновлення всіх соціально-економічних зв'язків з окупованими територіями;

особливий статус Донбасу.

На це вона дала несподівану відповідь.

"На жаль, Мінські угоди не є дорожньою картою щодо деокупації та реінтеграції. Ми маємо стратегію. Так, Мінські угоди підписані й українською стороною, ми не відмовляємось від їх виконання, але питання безпеки мають бути передусім. Коли ми переходимо до політичних питань урегулювання на Донбасі, нам потрібно виконати безпекові питання. І коли Україна це робить – Росія відмовляється від виконання хоч би питань безпеки", – сказала Верещук.

Нагадаємо, раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак закликав Захід допомогти створити дорожню карту для врегулювання на Донбасі.

Мирні домовленості були прийняті в Мінську в лютому 2015 року за підсумками переговорів Путіна, Порошенка, Меркель і Олланда. У документ увійшли 13 пунктів. Перші з них – припинення вогню, виведення іноземних військ з території України та роззброєння бойовиків.

Зараз Росія наполягає, щоб домовленості дотримувалися строго за пунктами, тобто Кремль хоче спочатку проведення виборів на Донбасі (грубо кажучи, під дулами автоматів), і тільки потім передача Україні окупованої території. При цьому окупанти не виконують навіть перших пунктів.

Київ же наполягає, що апріорі не може бути виборів в ОРДЛО, поки територія залишається окупованою й там перебувають бойовики і російські військові.

Цей момент в домовленостях є головним каменем спотикання. Раніше колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер показував цікаву інфографіку, як РФ "виконує" "Мінськ":

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Також Україна розробила законопроєкт про перехідний період Донбасу.