Вдихнув глибше. Путін випробував новий вид вакцини від COVID-19

Путін розповів, куди йому "пшикали" / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін випробував на собі назальну вакцину від коронавірусу, сподіваючись, що так російську вакцину "Супутник V" швидше визнають та випустять на зовнішні ринки.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс" .

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Що прийняв господар Кремля

"Спочатку зробив це (ревакцинацію – Ред.) у вигляді уколу, а наступного дня… мені зробив і другу частину цієї процедури, а саме – цей порошок назальної форми. Той же шприц, тільки замість рідкої субстанції він набрав порошок, попросив глибоко вдихнути на рахунок три, пшикнув з одного боку, з іншого боку. П'ятнадцять хвилин я потім посидів, і все закінчилося. Жодних відчуттів, чесно кажучи, у мене не було", – описав процедуру Путін.

Заявка на великий продаж

З нагоди випуску інтраназальної форми вакцини "Супутник V" від коронавірусу (у вигляді спрею для носа) глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв влаштував брифінг, на якому розповів, що наступного року їхня розробка виходить на міжнародний ринок.

Крім того, продаватимуть вакцину від коронавірусу "Супутник" для дітей від 12 до 17 років. "Вона буде зареєстрована в Росії сьогодні і також вона надійде на міжнародні ринки", – впевнений Дмитрієв.

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Міжнародний ринок