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Поблизу кордонів України: Reuters показало військову техніку в Білорусі

Марія Николаєнко
6 лютого, 22:07
Опубліковано нові знімки військ біля кордонів з Україною

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Приватна американська компанія опублікувала знімки з деталями військових маневрів на кордоні Білорусі з Україною. Про це повідомляє Reuters.

Maxar Technologies заявила, що 4 лютого вона зробила знімки військової техніки біля Єльська, Річиці та Лунинця. Всі об'єкти розміщені в межах 50 кілометрів від кордону з Україною.

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Що на знімках

/ Фото: Reuters

На зображеннях американської компанії Maxar Technologies видно, що військові частини, озброєні ракетами, реактивними системами залпового вогню та штурмовиками, перекинуті до Білорусі та розміщуються у трьох точках неподалік кордону з Україною.

/ Фото: Reuters

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На супутникових знімках Maxar Technologies ідентифікувала 15 штурмовиків Су-25 та ЗРК С-400 на аеродромі Лунинець, а також ракети SS26 "Іскандер" та реактивні системи залпового вогню під Єльськом.

/ Фото: Reuters

Зазначається, що Reuters не змогло незалежно перевірити зображення. Міноборони Росії не одразу відповіло на запит про коментарі. Білоруські військові також не відповідали на дзвінки.

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/ Фото: Reuters

Навчання в Білорусі

  • Росія та Білорусь заявили, що 10-20 лютого проведуть спільні навчання під назвою "Союзна рішучість 2022", спрямовані на відпрацювання "відбиття нападу на південні кордони Союзної держави".
  • Нове розгортання та заплановані навчання відбуваються в той час, коли напруженість між Росією та Заходом висока через зосередження Росією військ поблизу кордону з Україною. Західні країни звинувачують Росію у підготовці вторгнення в Україну, тоді як Москва заперечує наявність таких планів.
  • У Міністерстві оборони Білорусі розкрили план військових навчань спільно з російськими військами. На навчаннях умовні держави Північна Федерація та Республіка Полісся протистоятимуть агресивним західним країнам, названим Нярис, Поморія та Клопія.
  • У Києві побоюються, що ці військові навчання стануть плацдармом для можливої агресії проти України. Лукашенко ж заявляє, що навчання мають оборонний характер.
  • НАТО назвало російсько-білоруські навчання найбільшим розгортанням військ у Білорусі з часів холодної війни.