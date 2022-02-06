Поблизу кордонів України: Reuters показало військову техніку в Білорусі

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Приватна американська компанія опублікувала знімки з деталями військових маневрів на кордоні Білорусі з Україною. Про це повідомляє Reuters.

Maxar Technologies заявила, що 4 лютого вона зробила знімки військової техніки біля Єльська, Річиці та Лунинця. Всі об'єкти розміщені в межах 50 кілометрів від кордону з Україною.

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Що на знімках

/ Фото: Reuters

На зображеннях американської компанії Maxar Technologies видно, що військові частини, озброєні ракетами, реактивними системами залпового вогню та штурмовиками, перекинуті до Білорусі та розміщуються у трьох точках неподалік кордону з Україною.

/ Фото: Reuters

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На супутникових знімках Maxar Technologies ідентифікувала 15 штурмовиків Су-25 та ЗРК С-400 на аеродромі Лунинець, а також ракети SS26 "Іскандер" та реактивні системи залпового вогню під Єльськом.

/ Фото: Reuters

Зазначається, що Reuters не змогло незалежно перевірити зображення. Міноборони Росії не одразу відповіло на запит про коментарі. Білоруські військові також не відповідали на дзвінки.

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/ Фото: Reuters

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