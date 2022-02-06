Вблизи границ Украины: Reuters показало военную технику в Беларуси

Появились новые фото расположения военной техники в Беларуси во время совместных учений с Россией / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня
Частная американская компания опубликовала спутниковые снимки с деталями военных маневров на границе Беларуси с Украиной. Об этом сообщает Reuters.
Maxar Technologies заявила, что 4 февраля она сделала снимки военной техники возле Ельска, Речицы и Лунинца. Все объекты находятся в пределах 50 километров от границы с Украиной.
Что на снимках
На изображениях американской компании Maxar Technologies видно, что воинские части, вооруженные ракетами, реактивными системами залпового огня и штурмовиками, переброшены в Беларусь и размещаются в трех точках недалеко от границы с Украиной.
На спутниковых снимках Maxar Technologies идентифицировала 15 штурмовиков Су-25 и ЗРК С-400 на аэродроме Лунинец, а также ракеты SS26 "Искандер" и реактивные системы залпового огня под Ельском.
Отмечается, что Reuters не смогло независимо проверить изображения. Минобороны России не сразу ответило на запрос о комментариях. Белорусские военные также не отвечали на звонки.
Учения в Беларуси
- Россия и Беларусь заявили, что 10-20 февраля проведут совместные учения под названием "Союзная решимость 2022", направленные на отработку "отражения нападения на южные границы Союзного государства".
- Новое развертывание и запланированные учения проходят в то время, когда напряженность между Россией и Западом высока из-за сосредоточения Россией войск вблизи границы с Украиной. Западные страны обвиняют Россию в подготовке вторжения в Украину, в то время как Москва отрицает наличие таких планов.
- В Министерстве обороны Беларуси раскрыли план военных учений совместно с российскими войсками. На учениях условные государства Северная Федерация и Республика Полесье будут противостоять агрессивным западным странам, названным Нярис, Помория и Клопия.
- В Киеве опасаются, что эти военные учения станут плацдармом для возможной агрессии против Украины. Лукашенко же заявляет, что учения носят оборонительный характер.
- НАТО назвало российско-белорусские учения крупнейшим развертыванием войск в Беларуси со времен холодной войны.