"Змушувати нікого не будуть". У Раді готують жорсткі обмеження для депутатів на карантині

Стало відомо, чи будуть примусово вакцинувати нардепів. Фото: колаж "Сьогодні"

Обов'язкова вакцинація від коронавірусу, яка може бути введена в Україні найближчим часом, не торкнеться народних депутатів. Однак щоб працювати в парламенті, депутатам, помічникам, журналістам та іншим співробітникам доведеться бути вакцинованими або показувати ПЛР-тест чи антиген-тест зроблений напередодні відвідин ВР. Процедуру ще допрацьовують.

Про це повідомляє УНН, посилаючись на джерело в партії "Слуга народу".

Реклама

"Примусової вакцинації депутатів точно не буде. Знаю, що Федорову (Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України. – Ред.) дали завдання розробити механізм, як будуть проходити всі, хто має право працювати у стінах ВР. Сам президент і керівництво партії просять депутатів вакцинуватися, щоб показати приклад. Але, чесно, не всі хочуть і готові, і таких депутатів в партії багато", – розповів нардеп СН.

Для кого щеплення проти COVID-19 стануть обов'язковими

Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов'язковим.

До нього віднесли співробітників:

Реклама

• центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;

• місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;

• закладів вищої, післядипломної, професійної перед вищим, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальної, дошкільної, позашкільної освіти, установ спеціалізованої освіти і наукових установ незалежно від типу і форми власності.

Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський вакцинувався від COVID-19.

Також нагадаємо, міністр культури Ткаченко повторно вакцинувався і показав фото.