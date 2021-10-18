"Заставлять никого не будут". В Раде готовят жесткие ограничения для депутатов на карантине

Стало известно, будут ли принудительно вакцинировать нардепов. Фото: коллаж "Сегодня"

Обязательная вакцинация от коронавируса, которая может быть введена в Украине в ближайшее время, не коснется народных депутатов. Однако, чтобы работать в Парламенте депутатам, помощникам, журналистам и остальным сотрудникам придется быть вакцинированными, или показывать ПЦР-тест или антиген-тест сделанного накануне посещения ВР, процедуру еще дорабатывают.

Об этом сообщает УНН, ссылаясь на источник в партии "Слуга народа".

Реклама

"Принудительной вакцинации депутатов точно не будет. Знаю, что Федорову (Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины – ред.) дали задание разработать механизм, как будут проходить все, кто имеет право работать в стенах ВР. Сам президент и руководство партии просят депутатов вакцинироваться, чтобы показать пример. Но, честно, не все хотят и готовы, и таких депутатов в партии много", – рассказал нардеп СН.

Для кого прививки против COVID-19 станут обязательными

Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий, для которых прививки против COVID-19 является обязательным.

К нему отнесли сотрудников:

Реклама

• центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

• местных государственных администраций и их структурных подразделений;

• заведений высшего, последипломного, профессионального перед высшим, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался от COVID-19.

Также напомним, министр культуры Ткаченко повторно вакцинировался и показал фото.