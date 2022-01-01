В Україні почав діяти закон про національний опір – що змінилося

У рамках територіальної оборони дозволили створити добровільне формування / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні набув чинності закон "Про основи національного опору", ухвалений парламентом та підписаний президентом влітку цього року.

Документ регулює розвиток територіальної оборони, організацію руху опору та відповідну підготовку громадян України до національного опору.

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Чисельність ЗСУ збільшується на 11 тис.: 10 тис. – для військ територіальної оборони та 1 тис. – для сил спеціальних операцій.

Сили територіальної оборони виводяться зі складу сухопутних військ ЗСУ та отримають окреме фінансування. Саме їм відводиться ведуча роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони України.

Законом визначено

склад, ціль та завдання національного опору;

порядок підготовки громадян України до національного спротиву;

організацію системи керівництва національним спротивом;

порядок формування та комплектування військових частин Сил територіальної оборони Збройних Сил України, добровольчих формувань територіальних громад та руху опору;

повноваження сил безпеки та сил оборони, державних органів, органів місцевого самоврядування з питань національного спротиву;

порядок підготовки, розгортання та ведення територіальної оборони України;

фінансування та матеріально-технічне забезпечення національного опору;

соціальний та правовий захист осіб, які беруть участь у національному опорі;

відповідальність порушення законодавства та інших нормативно-правових актів з питань національного опору.

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення національного опору планується здійснювати за рахунок та в межах коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, а також інших не заборонених законодавством джерел.

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Рух опору – система військових, інформаційних та спеціальних заходів, організація, планування, підготовка та підтримка яких здійснюється з метою відновлення державного суверенітету та територіальної цілісності під час відсічі збройної агресії проти України.

Також зазначимо, що напередодні президент Володимир Зеленський призначив Юрія Галушкіна командувачем Сил територіальної оборони Збройних сил України.

Як повідомлялося, за президентський законопроєкт №5557 "Про основи національного опору" у другому читанні та загалом проголосували 313 народних депутатів на пленарному засіданні 16 липня. 2 9 липня Зеленський підписав закон .

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Що обіцяє держава таємним агентам України в ОРДЛО та Криму

Учасникам руху опору гарантуються нерозголошення факту їхньої діяльності, а також соціальний та правовий захист та статус ветерана війни.

У разі затримання, арешту або засудження на тимчасово окупованих територіях українських "агентів" у зв'язку з виконанням завдань опору держава вживає всіх можливих заходів для їх звільнення.