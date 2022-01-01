В Украине начал действовать закон о национальном сопротивлении – что изменилось

В рамках территориальной обороны позволили создать добровольческие формирования территориальных общин / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления", принятый парламентом и подписанный президентом летом этого года.

Документ регулирует развитие территориальной обороны, организацию движения сопротивления и соответствующую подготовку граждан Украины к национальному сопротивлению.

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Численность ВСУ увеличивается на 11 тыс.: 10 тыс. – для войск территориальной обороны и 1 тыс. – для сил специальных операций.

Силы территориальной обороны выводятся из состава сухопутных войск ВСУ и получат отдельное финансирование. Именно им отводится ведущая роль в организации и выполнении задач территориальной обороны Украины.

Законом определено

состав, цель и задачи национального сопротивления;

порядок подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению;

организацию системы руководства национальным сопротивлением;

порядок формирования и комплектования воинских частей Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины, добровольческих формирований территориальных общин и движения сопротивления;

полномочия сил безопасности и сил обороны, государственных органов, органов местного самоуправления по вопросам национального сопротивления;

порядок подготовки, развертывания и ведения территориальной обороны Украины;

финансирование и материально-техническое обеспечение национального сопротивления;

социальной и правовой защите лиц, участвующих в национальном сопротивлении;

ответственность за нарушение законодательства и других нормативно-правовых актов по вопросам национального сопротивления.

Финансирование и материально-техническое обеспечение национального сопротивления планируется осуществлять за счет и в пределах средств Государственного бюджета Украины, местных бюджетов, а также из других не запрещенных законодательством источников.

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Движение сопротивления — система военных, информационных и специальных мер, организация, планирование, подготовка и поддержка которых осуществляется с целью восстановления государственного суверенитета и территориальной целостности во время отпора вооруженной агрессии против Украины.

Также отметим, что накануне президент Владимир Зеленский назначил Юрия Галушкина командующим Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

Как сообщалось, за президентский законопроект №5557 "Об основах национального сопротивления" во втором чтении и в целом проголосовали 313 народных депутатов на пленарном заседании 16 июля. 29 июля Зеленский подписал закон.

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Что обещает государство тайным агентам Украины в ОРДЛО и Крыму

Участникам движения сопротивления гарантируются неразглашение факта их деятельности, а также социальная и правовая защита и статус ветерана войны.

В случае задержания, ареста или осуждения на временно оккупированных территориях украинских "агентов" в связи с выполнением ими задач сопротивления государство принимает все возможные меры для их освобождения.